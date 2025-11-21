Habertürk
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi: O tarihte maç takvimi nasıl? - Futbol Haberleri

        Montella'dan play-off için liglere ara talebi: O tarihte maç takvimi nasıl?

        Montella, Dünya Kupası play-off'ları öncesi İtalya'da oynayan üç futbolcusu için mart ayında Serie A'da ara talep etti. Aynı talebi Süper Lig için de dile getiren Montella'nın isteği karşılanmayabilir. 17-24 Mart arası Avrupa kupaları ve lig maçları ile 5 Nisan'daki derbi dahil Süper Lig'deki sıkışık takvim, A Milli Takım'ın erken kamp planlarını zorlayabilir.

        Giriş: 21.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:59
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası yolunda mart ayında oynanacak play-off öncesi kurayı değerlendirdi ve Serie A’nın o dönemde ara vermesini umduğunu söyledi.

        Sky Sport’a konuşan Montella, Türkiye’nin yarı finalde Romanya ile karşılaşacağı eşleşme için “O dönemde Serie A’nın durmasından çok memnun olurum, çünkü İtalya’da oynayan üç oyuncum var ve maç hazırlığında iki gün fazlamız olması büyük avantaj olur” dedi. Romanya hakkında ise “Genç bir takım; Avrupa Şampiyonası’na katıldı. Lucescu hepimiz için bir ustadır; tanıdığımız İtalyan ve Türk futbol zihniyetine sahip. Gerçek şu ki, Dünya Kupası’na gitmek istiyorsan, rakibin kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalısın” ifadelerini kullandı.

        Montella, İtalya’nın Kuzey İrlanda ile oynayacağı play-off eşleşmesini de yorumladı: “Futbol bize sürekli olarak küçük takımların da büyük işler başarabileceğini gösteriyor. Finalde İtalya, iyi tanıdığım Galler’le karşılaşabilir: sahasında bambaşka oynayan, çok zorlu ve fizik gücü yüksek bir takım. Dünya Kupası’na gidebilmek için maksimumu yapmak zorundasın ve hata payı yok.”

        MONTELLA'NIN İSPANYA MAÇININ ARDINDAN SÖZLERİ

        İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın İspanya karşılaşmasının ardından da mart ayında bir maçlık ara verilme talebini dile getirmişti. Montella, "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp, futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim" ifadelerini kullanmıştı.

        O TARİHTE TAKVİM NASIL?

        Kulüplerin, 26 Mart'ta oynanacak yarı final maçları öncesinde fikstürü sıkışık.

        Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda (22, 23-24 Mart) oynayacak. Fenerbahçe, Gaziantep'i konuk ederken, Trabzonspor Eyüp deplasmanına gidecek. Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynayacak. 5 Nisan'da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Devler Ligi'nde Son 16 Turu'nun 2. ayak müsabakaları 17-18 Mart, Avrupa Ligi'nin ise 19 Mart'ta başlayacak. Temsilcilerimizin bu aşamalara kalması halinde, Montella'nın erken buluşma isteği sıkıntıya girebilir.

