Adana'da kan donduran olay, 15 Kasım günü saat 09.45 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kocası bir süre önce cezaevine giren B.G. (22) isimli kadın, Baran Bayav (23) ile ilişki yaşamaya başladı.

Derman A., tutuklandı. (Fotoğraflar: İHA)

GENÇ KADININ AĞABEYİ EVE GELDİ

AA ve İHA'daki habere göre sabah saatlerinde Baran Bayav, B.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra eve gelen B.G.'nin ağabeyi Derman A. (24), ikisini uygunsuz halde yakalayınca taraflar arasında kavga çıktı.

Baran Bayav, sokakta hayatını kaybetti. (Fotoğraf: İHA)

İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Baran Bayav, üzerinde sadece iç çamaşırı ile dışarı kaçtı. Peşinden koşan Derman A., Bayav'ı sokakta yakalayarak defalarca bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bayav'ı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Derman A.'yı Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

"BİR ANLIK SİNİRLE BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde Derman A.'nın, "Eve geldim, onları birlikte görünce ‘sen kimsin' dedim. Baran bana bıçakla saldırdı. Bıçağı elinden düşünce kaçmaya başladı. Ben de bıçağı alıp kovaladım. Yakalayınca bir anlık sinir kriziyle bıçakladım" dediği öğrenildi.