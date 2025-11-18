Twitter (X) başta olmak üzere birçok site Türkiye’de çöktü, kullanıcılar erişim sağlayamadı

Bugün, 18 Kasım 2025 öğle saatlerinde Cloudflare'ın küresel ağında yaşanan teknik bir sorun, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim problemlerine yol açtı. Twitter, Discord, Shopify, Medium, sahibinden.com ve diğer birçok popüler web hizmetine erişimde kesintiler yaşanıyor.

Downdetector verilerine göre gün boyunca belli bölgelerde Twitter (X) erişim sorunları yaşandı.

18 Kasım günü 14.30 civarında Twitter (X) uygulamasında yaşanan erişim sorunları zirve yaptı. Bu problem geniş kapsamlı bir hale gelirken sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı “Internal Server Error – Error code 500” uyarısı aldığını vurguladı.

Bir kısmı ise uygulamaya girebilmesine karşın geçmişte kalan paylaşımları görebiliyor.

X ile birlikte bazı başka internet sitelerine de erişimde problemler yaşanıyor. Yaşanan erişim probleminde 'cloudflare error' uyarısı göze çarpıyor.

Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.

Cloudflare, resmi durum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

#resim#1313506#