        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Twitter (X) başta olmak üzere birçok site Türkiye’de çöktü, kullanıcılar erişim sağlayamadı - Twitter çöktü mü? 18 Kasım 2025 - Teknoloji Haberleri

        Twitter (X) başta olmak üzere birçok site Türkiye’de çöktü, kullanıcılar erişim sağlayamadı

        Cloudflare kaynaklı küresel bir ağ sorunu nedeniyle Twitter başta olmak üzere Türkiye'de 18 Kasım 2025 günü öğle saatlerinden itibaren birçok internet sitesine erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaşıyor ve sosyal medyada "Twitter çöktü mü?" sorusu gündeme oturdu. Bazı başka sitelerde de 'cloudflare error' karşımıza çıkıyor. Bu da çökmenin yalnızca Twitter ile alakalı olmadığını ortaya koyuyor. Şirket, sorunu araştırdığını duyurdu. Daha önceleri AWS ve Google'ın sağlayıcı olduğu benzer kesintiler yaşanmış ve dünya çapında birçok siteye erişim problemi yaşanmıştı.

        Giriş: 18.11.2025 - 14:52 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:52
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Bugün, 18 Kasım 2025 öğle saatlerinde Cloudflare'ın küresel ağında yaşanan teknik bir sorun, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen erişim problemlerine yol açtı. Twitter, Discord, Shopify, Medium, sahibinden.com ve diğer birçok popüler web hizmetine erişimde kesintiler yaşanıyor.

        Downdetector verilerine göre gün boyunca belli bölgelerde Twitter (X) erişim sorunları yaşandı.

        18 Kasım günü 14.30 civarında Twitter (X) uygulamasında yaşanan erişim sorunları zirve yaptı. Bu problem geniş kapsamlı bir hale gelirken sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı “Internal Server Error – Error code 500” uyarısı aldığını vurguladı.

        Bir kısmı ise uygulamaya girebilmesine karşın geçmişte kalan paylaşımları görebiliyor.

        "CLOUDFLARE ERROR" BİLDİRİMİ

        X ile birlikte bazı başka internet sitelerine de erişimde problemler yaşanıyor. Yaşanan erişim probleminde 'cloudflare error' uyarısı göze çarpıyor.

        Cloudflare hatası aslında web sitelerinin kullandığı CDN (Content Delivery Network) ve güvenlik altyapısında yaşanan sorunları ifade ediyor. Twitter (X) gibi büyük platformlar doğrudan Cloudflare kullanmasa da, birçok site Cloudflare üzerinden çalıştığı için erişim problemleri bazen “Cloudflare error” olarak görülüyor. An itibarıyla downdetector'a da erişim durmuş vaziyette.

        Cloudflare, resmi durum sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçok müşteriyi potansiyel olarak etkileyen bir sorun üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla bilgi mevcut oldukça paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

        CLOUDFLARE NEDİR VE NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebilmektedir.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oldu.

