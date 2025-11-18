Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal

Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Ön Raporu açıklandı. Anne ve iki çocuğun otopsi örneklerinde toksik madde tespit edilmedi. Ancak aynı otelde iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılması sonrası Adli Tıp, “kimyasal madde zehirlenmesi” ihtimalini birinci sıraya koydu. Kesin ölüm sebebi patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin tamamlanmasıyla belirlenecek.

OTOPSİ VE İLK KAN ÖRNEKLERİNDE TOKSİK MADDE BULUNMADI

Türkiye'yi sarsan Böcek ailesinin ölümüne dair Adlı Tıp Ön Raporu açıklandı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Adli Tıp Kurumu İstanbul Kimya İhtisas Dairesi, anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğundan alınan otopsi örneklerini inceledi. Hazırlanan raporda:

“Numunelerde sistematiğimizde bulunan toksik maddeler ve metabolitleri tespit edilmemiştir.”

ifadelerine yer verildi.

REKLAM

Ayrıca anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in ilk kan örneği ve mide içeriği ile aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin kan örnekleri de incelendi.

Bu numunelerde de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadığı bildirildi.

ADLİ TIP: “KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ ÖN PLANDA”

Raporda, olayın oluş şekli, tıbbi öyküler ve elde edilen son bulguların birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

Aynı otelde kalan iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastanede tedavi altına alınması da dikkate alınarak, Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi: Öncelikli ihtimal: Kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük ihtimal: Tüketilen besinlere bağlı gıda zehirlenmesi. KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN TÜM ANALİZLER TAMAMLANACAK Adli Tıp Kurumu, anne ve çocuklardan alınan otopsi örneklerinin; Patolojik, Mikrobiyolojik, Toksikolojik incelemelerinin tamamlanmasıyla birlikte kesin ölüm sebebinin belirleneceğini açıkladı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin anne ve çocukların ATK raporu açıklandı. Raporda, anne ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri ifade edildi. Ancak, kesin ölüm nedeninin anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerin; Patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde belirleneceği ifade edildi. Böcek ailesinin ölümünde ATK raporu açıklandı. Adli Tıp Kurumu anne ve 2 çocukla ilgili hazırladığı raporunda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım 2025 Salı günü haşere ve böcekler için ilaçlandığı belirtildi.

“HAVALANDIRMA YOK” Raporda, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre; ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın havalandırması sisteminin olmadığı, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikâyetlerle hastanede tedavi gördükleri ifade edildi. KAN ÖRNEKLERİ ATK’YA GÖNDERİLDİ Otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örneklerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edildi. YÜKSEK İHTİMAL OTELDEN ZEHİRLENDİLER Raporda, olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olmasının birlikte değerlendirildiği belirtilerek, “anne ve çocukların; öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir” denildi.