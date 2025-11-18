Habertürk
        Netanyahu, İsrail'de tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrailli muhalifler, Netanyahu'nun bu tasarıyı ABD'nin baskısı üzerine "memnuniyetle" karşıladığını öne sürdü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrail'de tartışmalara ve eleştirilere neden olan Gazze tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinden memnun olduğunu açıkladı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu adına yapılan açıklamada, "İsrail Devleti ve Başbakan Netanyahu, (ABD Başkanı Donald) Trump ve yorulmak bilmeyen adanmış ekibini alkışlıyor." ifadesine yer verildi.

        Trump'ın 20 maddelik planının ve Gazze'de Barış Kurulu kurulmasının BMGK'nın desteğini aldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu planın Gazze'nin tamamen askerden arındırılması ve silahsızlandırılması konusunda ısrarcı olduğu için barış ve refaha yol açacağı iddia edildi.

        İsrailli siyasetçilerin Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacağı iddiasıyla sert şekilde eleştirdiği planın, Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağı ve Trump'ın liderliğinin bölgenin barış ve refaha kavuşmasına yardımcı olacağı öne sürüldü.

        Gazze Şeridi'nde kalan ölü İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi ve Gazze'nin silahsızlandırılması sürecinin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.

        İsrail'in tüm komşularına barış ve refah için elini uzattığı ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdığı iddia edildi.

        GAZZE TASARISI BMGK'DA KABUL EDİLDİ

        BMGK, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etmişti.

        BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.

        Tasarı, oylama öncesinde, Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.

        "ABD'NİN BASKISIYLA MEMNUN" İDDİASI

        İsrailli muhalifler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Filistin Devleti'nin önünü açacak ifadeler barındıran Gazze tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) onaylanmasını ABD'nin baskısı üzerine "memnuniyetle" karşıladığını belirtti.

        İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid ve muhalif lider Yair Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamada, Netanyahu'yu eleştirdi.

        "Amerikalıların baskısı altında Netanyahu bu sabah, 'arenaların (Batı Şeria ve Gazze) birleştirilmesi' ilkesini içeren BMGK kararını kabul ettiğini açıkladı." iddiasında bulunan Lapid, Netanyahu'nun yıllardır Gazze'de Hamas'ın güçlenmesine göz yumduğunu iddia ederek işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria ile Gazze'yi ayırmaya çalıştığını ileri sürdü.

        Lapid, ABD'nin Netanyahu'nun stratejisine son verdiğini belirterek, "Ülke tarihindeki en sağcı hükümet, ilhakı resmi olarak terk ediyor." ifadesini kullandı.

