Netanyahu, İsrail'de tartışmalara neden olan Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrail'de tartışmalara ve eleştirilere neden olan Gazze tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilmesinden memnun olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Netanyahu adına yapılan açıklamada, "İsrail Devleti ve Başbakan Netanyahu, (ABD Başkanı Donald) Trump ve yorulmak bilmeyen adanmış ekibini alkışlıyor." ifadesine yer verildi.

Trump'ın 20 maddelik planının ve Gazze'de Barış Kurulu kurulmasının BMGK'nın desteğini aldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu planın Gazze'nin tamamen askerden arındırılması ve silahsızlandırılması konusunda ısrarcı olduğu için barış ve refaha yol açacağı iddia edildi.

İsrailli siyasetçilerin Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açacağı iddiasıyla sert şekilde eleştirdiği planın, Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağı ve Trump'ın liderliğinin bölgenin barış ve refaha kavuşmasına yardımcı olacağı öne sürüldü.

Gazze Şeridi'nde kalan ölü İsrailli esirlerin cesetlerinin teslimi ve Gazze'nin silahsızlandırılması sürecinin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.