        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!

        Almanya'dan gelip İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen oteldeki ilaçlamayla ilgili soruşturmada, ilaçlama yapan şüpheli ifadesinde önlem aldığını belirterek, "İki ayrı ilaç ve kapak kullandım. Sızmaması için gereken önlemleri aldım" dedi. Şirketin sahibi ve oğlu ise ifadelerinde "Biz ilaçlamaya gitmedik" diye konuştu

        Giriş: 18.11.2025 - 13:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:56
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Habertürk TV'den Elif Yavuz'un haberine göre Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinin dört ferdi, Çiğdem Böcek (27), Servet Böcek (36), Muhammet Kadir Böcek (6) ve Masal Böcek (3) geçen hafta zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Zehirlenme olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmış, bunlardan lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ile kafe çalışanı F.M.O. tutuklanmıştı.

        Böcek ailesinin oteldeki ilaçlama çalışması nedeniyle hayatını kaybetme şüphesiyle başlatılan soruşturmada ilaçlama yapan şirketin sahibi, oğlu ve ilaçlamayı yapan şüpheli gözaltına alınmıştı.

        İlaçlama yapan şüpheli ifadesinde önlem aldığını belirterek, "İki ayrı ilaç ve kapak kullandım. Sızmaması için gereken önlemi aldım" dedi. Şirketin sahibi ve oğlu ise ifadelerinde "Biz ilaçlamaya gitmedik" diye konuştu.

        "HER İSTANBUL'A GELDİĞİMDE BAŞIMA BİR ŞEY GELİYOR"

        Öte yandan İHA'daki habere göre; Böcek ailesini hastaneye götüren taksici Sercan Tanrıverdi, "12 Kasım saat 11.20’de aile, Kadırga Limanı Parkı’nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Bezmialem Hastanesi’ne doğru yola çıktım, aileyi telaşlı gördüm. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. ‘Lütfen en yakın hastaneye bizi götür’ dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kustu. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla sohbet ettiğimde, ‘Ne zaman İstanbul’a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım’ dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

