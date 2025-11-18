Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması: Bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadı!
Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva'nın bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığını ve oyuncunun MR'ının çekileceğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda bazı yabancı futbolcuların ise Rafa Silva krizinin çözülememesinden dolayı rahatsız olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi derinleşiyor. Siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği açıklanan Portekizli futbolcu, takımın bugünkü antrenmanına katılmadı. Pazar günü yapılan iki çalışmaya da katılmayan Rafa Silva, 1 günlük iznin ardından tesislere gelse de ağrıları olduğunu belirterek idmana çıkmadı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadığı duyuruldu.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek."
YABANCI FUTBOLCULAR RAHATSIZ
Takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva, sözleşmesi boyunca yükümlülüklerini yerine getireceğini açıklasa da sadece tesislere gelmekle yetiniyor.
Milli ara dönüşünde Samsunspor ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, devre arasına kadar hata yapmayarak kara bulutları dağıtmayı hedeflerken teknik heyet, takımı Rafa Silva krizinden uzak tutmaya çalışıyor.
Siyah-beyazlılarda bazı yabancı futbolcuların son 1 haftada yaşananları şaşkınlıkla takip ettiği ve Rafa'nın çözümsüz tavrını da yadırgadığı öğrenildi.