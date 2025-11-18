Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti! Karısının gözü önünde öldürüldü!
Konya'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Tüyler ürperten olayda Kadirhan Öztürk, Vahdettin Işık adlı saldırgan tarafından karısının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Kaçtıktan sonra yakalanan cani ifadesinde, kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı
Konya'da aynı mahallede oturduğu Vahdettin Işık (33) tarafından belediye otobüsünde ve eşinin gözü önünde bıçaklanan Kadirhan Öztürk (21), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi.
Vahdettin Işık, aralarında tartışma çıkan Kadirhan Öztürk'e bıçakla saldırıp bıçakladı. Eşinin gözü önünde karnından bıçaklanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan Işık, araçtan inip kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YAKALANIP, TUTUKLANDI
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Vahdettin Işık, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tatlıcak Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Işık, ifadesinde; kavganın 'yan bakma' meselesi nedeniyle çıktığı öne sürdü. Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.