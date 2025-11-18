Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge Bayram artık yok | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Simge Bayram, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan genç kadının, düğün hazırlığı yaptığı ve bir ay sonra dünyaevine gireceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 08:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'de yürek yakan kaza, dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi.

        YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL HIZLA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram’a (26), direksiyon dersi almak için kursa gittiği sırada yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki otomobil çarptı.

        GENÇ KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SİMGE HAYATTAN KOPTU

        Bayram’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        BİR AY SONRA DÜNYAEVİNE GİRECEKTİ

        İHA'daki habere göre öte yandan Simge Bayram’ın, bir ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #denizli haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir