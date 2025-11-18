Denizli'de yürek yakan kaza, dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi.

YAYA GEÇİDİNDE OTOMOBİL HIZLA ÇARPTI

DHA'daki habere göre özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Simge Bayram’a (26), direksiyon dersi almak için kursa gittiği sırada yaya geçidinden geçerken S.T. yönetimindeki otomobil çarptı.

GENÇ KADIN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle Bayram metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SİMGE HAYATTAN KOPTU

Bayram’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BİR AY SONRA DÜNYAEVİNE GİRECEKTİ

İHA'daki habere göre öte yandan Simge Bayram’ın, bir ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.