        Kadrolu eşekler emekli olacak

        Kadrolu eşekler emekli olacak

        Mardin'in Artuklu ilçesinde sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle sit alanındaki çöplerin toplanmasında görev yapan ve emekli edilmesi planlanan eşeklerin yerine kullanılacak elektrikli küçük paletli çöp toplama araçlarının saha testi tamamlandı

        Giriş: 18.11.2025 - 19:37 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:37
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler, yıllardır Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşekleri kullanılarak toplanıyor.

        Sabahın erken saatlerinde, başlarında 1 belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00'a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00'ye kadar devam ediyor. İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan kadrolu eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta geçiriyor.

        PALETLİ ARAÇ KULLANILACAK

        Artuklu Belediyesi tarafından imzalanan protokolle çöp toplama amacıyla kullanılan eşekler artık kademeli olarak işten el çektirilecek, 22 bin metrekare alanda oluşturulacak ‘Emekli Hayvan Çiftliği’nde dinlendirilecek. Eşeklerin yerine ise çöpler, paletli araçla vasıtasıyla toplanacak.

        Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, paletli araçları üreten firma yetkilileriyle bir araya gelerek aracın teknik özellikleri ve kullanım sürecine ilişkin detaylı bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sit alanındaki dar ve taş dokulu sokaklarda görev yapacak şekilde tasarlanan paletli çöp toplama aracının ilk saha testinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

