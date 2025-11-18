Konya'nın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak’ta, tek katlı müstakil bir evde oturan 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe (40), dün akşam eve geldikten sonra çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı.

İKİ KEZ AİLE ÜYELERİNİ DARP ETTİ

DHA'daki habere göre kavganın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre; yeniden yaşanan tartışmada baba Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

BIÇAĞI BABASININ GÖĞSÜNE SAPLADI

Çıkan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan ve kuyumcuda çalışan S.G. (16), mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. S.G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

BÖREK PARASI KAVGASI KANLI BİTTİ

Diğer yandan aile arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Ailenin, akşam yemeğinde yenilen börek için komşudan borç para aldığı, borcun ödenmesi konusunda kardeşler arasında tartışma çıktığı, bu sırada baba Gökçe'nin de araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüştüğü, ardından Ahmet Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi.