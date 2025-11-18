Habertürk
        Konya haberleri: 16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası

        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!

        Konya'da, babası 40 yaşındaki Ahmet Gökçe'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki S.G., adliyeye sevk edildi. Aile arasında borç meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, baba Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edildi. İşte cinayetle biten börek kavgası...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:37
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Konya'nın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak’ta, tek katlı müstakil bir evde oturan 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe (40), dün akşam eve geldikten sonra çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı.

        İKİ KEZ AİLE ÜYELERİNİ DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre kavganın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre; yeniden yaşanan tartışmada baba Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı.

        BIÇAĞI BABASININ GÖĞSÜNE SAPLADI

        Çıkan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan ve kuyumcuda çalışan S.G. (16), mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. S.G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        BÖREK PARASI KAVGASI KANLI BİTTİ

        Diğer yandan aile arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Ailenin, akşam yemeğinde yenilen börek için komşudan borç para aldığı, borcun ödenmesi konusunda kardeşler arasında tartışma çıktığı, bu sırada baba Gökçe'nin de araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüştüğü, ardından Ahmet Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi.

        Ahmet Gökçe ise otopsi sonrası ikindi namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

