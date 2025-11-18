Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın en iyi hücum pası veren oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 11:48 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:48
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer döneminde Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı.

        İspanyol basınından AS'ın haberine göre; milli yıldız, Avrupa'da rakip sahada en iyi hücum pası veren oyuncu oldu.

        AS gazetesi 27 yaşındaki futbolcunun bölgesindeki oyuncuları karşılaştırdı ve Kerem Aktürkoğlu'nun zirvede yer aldığını yazdı.

        Bu istatistik oyuncunun sadece gol atmasını değil, oyunun kurucularından birinin olması değerini de gösteriyor. İşte o sıralama...

        1- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) %63.43

        2- Jack Fletcher (Manchester United) %50

        3- Paulo (Monza) %33.33

        4- Liam Walsh (Luton Town) %33.33

        5- Emmanuel Osho (Reading) %33.33

        6- Mamadi Camara (Reading) %25

        7- John Ryan (Reading) %25

        8- Bukayo Saka (Arsenal) %20,55

        9- Noni Madueke (Arsenal) %20

