Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...

Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Afrika Uluslar Kupası, Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek. Yaklaşık bir ay sürecek bu dev turnuvada 24 ülke mücadele edecek.