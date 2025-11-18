Habertürk
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu... - Futbol Haberleri

        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...

        Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Afrika Uluslar Kupası'na Fas ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvada, Süper Lig'den birçok yıldız da forma giyebilir. İşte Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimali olan futbolcular...

        Giriş: 18.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:58
        1

        Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Afrika Uluslar Kupası, Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek. Yaklaşık bir ay sürecek bu dev turnuvada 24 ülke mücadele edecek.

        2

        2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, önümüzdeki sezon 20 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.

        3

        Turnuva başlamadan önce Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bir gelişme de dikkat çekiyor. Birçok ekip, kadrolarında yer alan önemli isimleri milli takıma göndermek zorunda kalabilir. İşte 2025 Afrika Uluslar Kupası’na gitme ihtimali bulunan Süper Lig oyuncuları...

        4

        Novatus Miroshi - Göztepe

        Ülke: Tanzanya

        5

        Wilfred Ndidi - Beşiktaş

        Ülke: Nijerya

        6

        Christ Inao Oulai - Trabzonspor

        Ülke: Fildişi Sahili

        7

        Meschack Elia - Alanyaspor

        Ülke: Demokratik Kongo

        8

        Cherif Ndiaye - Samsunspor

        Ülke: Senegal

        9

        Malcom Bokele - Göztepe

        Ülke: Kamerun

        10

        Yahia Fofana - Çaykur Rizespor

        Ülke: Fildişi Sahili

        11

        Wilfried Singo-Galatasaray

        Ülke: Fildişi Sahili

        12

        Andre Onana - Trabzonspor

        Ülke: Kamerun

        13

        Ismail Jakobs - Galatasaray

        Ülke: Senegal

        14

        Mario Lemina - Galatasaray

        Ülke: Gabon

        15

        Maestro - Alanyaspor

        Ülke: Angola

        16

        Dorgeles Nene - Fenerbahçe

        Ülke: Mali

        17

        Victor Osimhen - Galatasaray

        Ülke: Nijerya

        18

        Mortadha Ben Ouanes-Kasımpaşa

        Ülke: Tunus

        19

        Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe

        Ülke: Fas

        20

        Steve Mounie - Alanyaspor

        Ülke: Benin

        21

        Show - Kocaelispor

        Ülke: Angola

