Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Afrika Uluslar Kupası'na Fas ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvada, Süper Lig'den birçok yıldız da forma giyebilir. İşte Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimali olan futbolcular...
Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 2025 Afrika Afrika Uluslar Kupası, Fas’ın ev sahipliğinde 21 Aralık 2025’te başlayacak ve 18 Ocak 2026’da sona erecek. Yaklaşık bir ay sürecek bu dev turnuvada 24 ülke mücadele edecek.
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, önümüzdeki sezon 20 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Turnuva başlamadan önce Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bir gelişme de dikkat çekiyor. Birçok ekip, kadrolarında yer alan önemli isimleri milli takıma göndermek zorunda kalabilir. İşte 2025 Afrika Uluslar Kupası’na gitme ihtimali bulunan Süper Lig oyuncuları...
Novatus Miroshi - Göztepe
Ülke: Tanzanya
Wilfred Ndidi - Beşiktaş
Ülke: Nijerya
Christ Inao Oulai - Trabzonspor
Ülke: Fildişi Sahili
Meschack Elia - Alanyaspor
Ülke: Demokratik Kongo
Cherif Ndiaye - Samsunspor
Ülke: Senegal
Malcom Bokele - Göztepe
Ülke: Kamerun
Yahia Fofana - Çaykur Rizespor
Ülke: Fildişi Sahili
Wilfried Singo-Galatasaray
Ülke: Fildişi Sahili
Andre Onana - Trabzonspor
Ülke: Kamerun
Ismail Jakobs - Galatasaray
Ülke: Senegal
Mario Lemina - Galatasaray
Ülke: Gabon
Maestro - Alanyaspor
Ülke: Angola
Dorgeles Nene - Fenerbahçe
Ülke: Mali
Victor Osimhen - Galatasaray
Ülke: Nijerya
Mortadha Ben Ouanes-Kasımpaşa
Ülke: Tunus