Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 01:26 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi.

        Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "BİZDEN DAHA GÜÇLÜ ÜÇ ÜLKE VAR ŞU ANDA"

        "Şahsi değerlendirmem... Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız."

        twitter

        "ÖNEMLİ OLAN FUTBOLCUNUN KALİTESİ"

        "Yay içinde o kaliteyi yakalayan futbolcular oynasın oynamasın çok önemli değil. Bir futbolcunun kalitesi varsa ve millî maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene PSG'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi."

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!