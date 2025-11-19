Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

İşte Denizli'nin yorumları:

"BİZDEN DAHA GÜÇLÜ ÜÇ ÜLKE VAR ŞU ANDA"

"Şahsi değerlendirmem... Muhtemelen bizden daha güçlü iki tane ülke var hatta 3 diyebiliriz. Bunlar İspanya, İngiltere ve Fransa. Onun dışındaki hiçbir ülkeyle karşımızdaki favori diye maça başlamayız."

"ÖNEMLİ OLAN FUTBOLCUNUN KALİTESİ"

"Yay içinde o kaliteyi yakalayan futbolcular oynasın oynamasın çok önemli değil. Bir futbolcunun kalitesi varsa ve millî maç düzeyindeyse, kulübünde kadro dışı kalması ve kalmaması çok önemli değil. İlk golü atan Olmo, Barcelona'da devamlı oynayan bir futbolcu değil. Fabian Ruiz de bu sene PSG'de anormal süre almıyor. Bu konular çok önemli değil; önemli olan futbolcunun kalitesi."