Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; Cuma günü 14.00'da İmralı oylaması gerçekleştirecek. MHP'li Feti Yıldız, konu ile ilgili "Cuma toplanacağız, en kısa sürede gideceğiz." dedi
Giriş: 18.11.2025 - 20:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:21
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve gelecek dönemde atılacak adımları planlamak üzere 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Gündemde, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu bulunuyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
