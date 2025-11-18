Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve gelecek dönemde atılacak adımları planlamak üzere 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Gündemde, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu bulunuyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.