        Haberler Gündem Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi; o anlar kameraya yansıdı

        Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi; o anlar kameraya yansıdı

        Batman-Beşiri yolunda bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Başka bir sürücünün durdurduğu araçtan yaralı halde alınan at, "unuttum" iddiasının gölgesinde bu vicdansızlığın acısını taşıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:50
        Atı asfaltta sürükledi!
        Batman'da bir sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarda yolda sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi.

        AT YARALANDI

        Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay anı trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün atın araca bağlı olduğunu unutup yola çıktığı ileri sürüldü

        #Batman
        #ata işkence
        #haberler
