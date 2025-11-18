Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi; o anlar kameraya yansıdı Batman-Beşiri yolunda bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Başka bir sürücünün durdurduğu araçtan yaralı halde alınan at, "unuttum" iddiasının gölgesinde bu vicdansızlığın acısını taşıyor

