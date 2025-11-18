Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi; o anlar kameraya yansıdı
Batman-Beşiri yolunda bir sürücü, kamyonetinin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Başka bir sürücünün durdurduğu araçtan yaralı halde alınan at, "unuttum" iddiasının gölgesinde bu vicdansızlığın acısını taşıyor
Batman'da bir sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarda yolda sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi.
AT YARALANDI
Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay anı trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün atın araca bağlı olduğunu unutup yola çıktığı ileri sürüldü