İspanya - Türkiye maçı CANLI İZLE

STAT: La Cartuja

HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

SAAT: 22.45

YAYIN: TV8

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oluyor.

E Grubu'nda İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.

LİDERLİK İÇİN 7 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk ediyor.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.