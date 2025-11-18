Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İspanya - Türkiye maçı CANLI İZLE - Futbol Haberleri

        İspanya - Türkiye maçı CANLI İZLE

        İspanya-Türkiye maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında lider İspanya'ya konuk oluyor. Play-off'a kalmayı garantileyen 'Bizim Çocuklar', puan kaybı yaşamayan ve elemelerde kalesinde gol görmeyen 'Boğalar'a karşı zoru başarıp galip gelmek istiyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na doğrudan katılmak için ise İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmek zorunda...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk 11'ler belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: La Cartuja

        HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

        SAAT: 22.45

        YAYIN: TV8

        İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal

        Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oluyor.

        E Grubu'nda İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.

        LİDERLİK İÇİN 7 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

        Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

        REKLAM

        Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.

        Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk ediyor.

        GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        Kadrolu eşekler emekli olacak
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i