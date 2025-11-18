İspanya - Türkiye maçı CANLI İZLE
İspanya-Türkiye maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında lider İspanya'ya konuk oluyor. Play-off'a kalmayı garantileyen 'Bizim Çocuklar', puan kaybı yaşamayan ve elemelerde kalesinde gol görmeyen 'Boğalar'a karşı zoru başarıp galip gelmek istiyor. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na doğrudan katılmak için ise İspanya'yı en az 7 farkla mağlup etmek zorunda...
STAT: La Cartuja
HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)
SAAT: 22.45
YAYIN: TV8
İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oluyor.
E Grubu'nda İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor.
LİDERLİK İÇİN 7 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR
Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.
Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.
Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk ediyor.
GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.