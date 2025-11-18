İspanya: 2 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında A Milli Futbol Takımımız, İspanya'ya konuk oldu. Ay-yıldızlılar, La Cartuja de Sevilla'da oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından 4. dakikada İspanya, Dani Olmo ile gol perdesini açtı. Ay-yıldızlılar ise Deniz Gül'ün 42. dakikada attığı gol ile beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 54. dakikasında ise Orkun Kökçü'nün göğüs pasında ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderen Salih Özcan, milli takımımızı 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekip ise 62. dakikada Mikel Oyarzabal ile skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

REKLAM

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlike sona erdi.

Bu sonuçla grupta puanını 13'e çıkaran ve grubu 2'nci sırada bitiren 'Bizim Çocuklar', Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamaya hakkını elde etti. İspanya ise grubu 16 puanla lider tamamladı ve doğrudan Dünya Kupası'na katılmak için hak kazandı.

DENİZ GÜL'DEN TARİHİ GOL A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada 1-1'lik eşitliği buldu. Milli takımda golü atan isim Deniz Gül oldu. Deniz Gül, milli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. İspanya, bu golle elemelerde ilk kez gol yedi. Ayrıca Deniz Gül, A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu.

DÜNYA KUPASI YOLU REKLAM ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak. Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

MONTELLA, KART CEZA SINIRINDAKİ ÜÇ OYUNCUYU KORUDU Vincenzo Montella, sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncuya ilk 11'de şans vermedi. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, yedekler arasında yer aldı. MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. REKLAM 30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi. 34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı. 42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.