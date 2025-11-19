Vincenzo Montella: Biz hiç şüphe etmedik!

"Futbolcularımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız. Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor. Her çalışanın katkısı. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı."