Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Biz hiç şüphe etmedik! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Biz hiç şüphe etmedik!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son haftasında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 02:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 02:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından konuştu.

        İşte Montella'nın sözleri:

        2

        "Futbolcularımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. İnanılmaz bir mücadele verdi oyuncularımız. Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. Takım ruhuyla mücadele ederseniz, en iyisini yaparsanız. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor. Her çalışanın katkısı. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı."

        3

        "184 MAÇ İZLEDİK"

        "Ağustos ayından itibaren stada giderek 184 maç izledik. Böyle devam edeceğiz, mart ayında en iyisini hedefleyeceğiz."

        4

        "ONLAR DA BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

        "U21, U19, U17 onlarda da hareket var. İspanya maçına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli."

        5

        "PLANDAN ŞÜPHE ETMEDİK"

        "Başından beri planımızdan şüphe etmedim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu."

        6

        KULÜPLERDEN İSTEK

        "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulunabilirim, kulüplerle konuşarak o ay bir maç eksik oynatarak, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes katkıda bulunabilirse çok sevinirim."

        7

        "GALİP DE GELEBİLİRDİK"

        "Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik."

        8

        "MUAZZAM BİR İŞ YAPTIK!"

        "Deniz Gül gelişime çok açık, daha tamamlanmamış bir oyuncu. Sıkı takipteyiz ve gelişmesini arzuyla bekliyoruz. Fedakarlıkla oynadı ve bir gol attı. Kaleyi hisseden bir forvet gibi oynadı. 17 gol attık gruplarda, maç ortalamasında 3 gol! Muazzam bir iş yaptı bizim çocuklarımız."

        9

        "FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİM"

        Vincenzo Montella, İspanya maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

        "Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik."

        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "AB, irade ortaya koymalı"
        "AB, irade ortaya koymalı"
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        Mustafa Denizli: Bizden güçlü sadece üç ülke var!
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!