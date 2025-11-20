Victor Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen gözünü derbiye dikti. Milli takımının formasını giyerken sakatlık yaşayan yıldız forvetin, teknik ekibe "Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyorum. Takıma katkı vermek için buradayım." dediği öğrenildi.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya’nın Demokratik Kongo ile oynadığı mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul’a dönüşünde detaylı kontrollerden geçti.
Yapılan MR sonucunda oyuncunun sol arka adalesinde hem zorlanma hem de kanama tespit edildi. Normal şartlarda tedavi sürecinin iki hafta sürmesi bekleniyor.
Bu tablo Osimhen’in Gençlerbirliği maçında görev almasını imkânsız hale getirirken gözler 1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Sağlık ekibi, yıldız futbolcu için Kemerburgaz’da yoğunlaştırılmış özel bir program oluşturmuş durumda.
Osimhen ise tüm bu olumsuz tabloya rağmen teknik ekibe önemli bir mesaj verdi:
“Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyorum. Takıma katkı vermek için buradayım.”
Daha önce benzer bir sakatlıktan yalnızca sekiz günde dönen Osimhen’in bu hırsı, teknik ekibi de umutlandırdı.
Yine de Okan Buruk’un bu sakatlığın tekrarlaması ve daha uzun sürecek bir hale bürünmemesi için temkinli yaklaştığı öğrenildi.
Benzer bir sakatlık yaşayan Singo ile İlkay Gündoğan’ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde, Osimhen’in derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusu.
Ancak oyuncunun isteği ve çalışma temposu Galatasaray cephesinde temkinli bir umut yaratmış durumda.