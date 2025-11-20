Elon Musk'tan ABD Başkanı Trump'a teşekkür

Tesla, Space X ve X'in CEO'su Elon Musk, bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası yollarını ayırmıştı. Ancak Musk, önce ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da düzenlediği yemeğe katıldı, daha sonra ise ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.

Musk'ın, Veliaht Prens Selman onuruna verilen akşam yemeği ve ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen oturuma katılmasıyla ikili bu yılın başlarında yaşanan sert tartışmanın ardından üçüncü kez kamuoyu önünde göründü.

I would like to thank President Trump for all he has done for America and the world pic.twitter.com/KdK9VC2MLs — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2025

"AMERİKA VE DÜNYA İÇİN YAPTIĞI HER İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Tüm bu gelişmelerin ardından Musk, sosyal medya hesabından Trump'a teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump'a Amerika ve dünya için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum"

Öte yandan Musk'ın yemeğe katılımı, ABD Başkanı ile arasındaki çalkantılı ilişkide bir uzlaşmanın işareti olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

TRUMP'IN YAKIN DANIŞMANLIĞI KISA SÜRMÜŞTÜ

Musk, geçen yıl Trump seçim kampanyası boyunca destekledi ve finanse etti. Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez Musk'ı yönetiminin yakın danışmanlarından biri yaptı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına Musk'ı getirdi.