Elon Musk'tan ABD Başkanı Trump'a teşekkür
Elon Musk ve Donald Trump ikilisi bu yılın başlarında aralarında yaşanan sert tartışmanın ardından iki gün üst üste kamuoyu önünde görüldü. Musk, önce Beyaz Saray'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verilen akşam yemeğine katıldı, daha sonra ise ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu. Bu görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Başkan Trump'a Amerika ve dünya için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum" dedi
Tesla, Space X ve X'in CEO'su Elon Musk, bu yılın başında ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası yollarını ayırmıştı. Ancak Musk, önce ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da düzenlediği yemeğe katıldı, daha sonra ise ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.
Musk'ın, Veliaht Prens Selman onuruna verilen akşam yemeği ve ABD-Suudi Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen oturuma katılmasıyla ikili bu yılın başlarında yaşanan sert tartışmanın ardından üçüncü kez kamuoyu önünde göründü.
"AMERİKA VE DÜNYA İÇİN YAPTIĞI HER İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Tüm bu gelişmelerin ardından Musk, sosyal medya hesabından Trump'a teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump'a Amerika ve dünya için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum"
Öte yandan Musk'ın yemeğe katılımı, ABD Başkanı ile arasındaki çalkantılı ilişkide bir uzlaşmanın işareti olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.
TRUMP'IN YAKIN DANIŞMANLIĞI KISA SÜRMÜŞTÜ
Musk, geçen yıl Trump seçim kampanyası boyunca destekledi ve finanse etti. Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez Musk'ı yönetiminin yakın danışmanlarından biri yaptı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına Musk'ı getirdi.
Ancak ikilinin arası kısa sürede açıldı. Milyarder iş insanı, sosyal medyada Trump'ın kapsamlı vergi ve harcama tasarısını eleştirdi ve yeni bir siyasi parti kurmayı planladığını söyledi. Trump ise Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesmekle tehdit etti.
Uzmanlar, Musk'ın aşırı sağcı siyasi söylemiyle birlikte bu çekişmenin Tesla'nın marka imajına, satışlarına ve hisse fiyatına zarar verdiğini söyledi.
Musk ve Trump o zamandan beri nadiren kamuoyu önünde bir araya geldi. En son Eylül ayında muhafazakar aktivist Charlie Kirk için düzenlenen bir anma töreninde Trump ile el sıkışırken görülmüştü.