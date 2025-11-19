Habertürk
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması! "Belinde patolojik bulguya rastlanmamıştır" - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması! "Belinde patolojik bulguya rastlanmamıştır"

        Beşiktaş Kulübü, bel ağrısını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın çekilen MR'ının sonucunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi.

        Giriş: 19.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:27
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki kriz yeni bir boyut daha kazandı... Siyah-beyazlı kulüp, bel ağrısını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada, Rafa Silva'nın belinde patolojik bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

        İşte o açıklama:

        "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın dün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır.

        Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmayan futbolcumuza sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacaktır.

        Tedavi programı oyuncu ve temsilcisine yazılı olarak bildirilmiştir.

        Kulübümüz tarafından hassasiyetle takip edilmekte olan süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir.

        Kulübümüz, yaşanan süreci bütün şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmaya devam edecektir."

