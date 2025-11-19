Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Teoman, sabah erken saatlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı; "Sabah 06.00'da kalkıyorum, 22.00'de uyuyorum. 06.30'da spora gidiyorum. 1.5 saat kalıyorum. Yoga yapıp ağırlık çalışıyorum. Artık sporu çok seviyorum. Spor yaptığım günler, kendimi iyi hissediyorum. Hem enerjik oluyorum, hem de insan kendisiyle gurur duyuyor " dedi.

Teoman; "Spor sonrası Cihangir kafeleri rutinim başlıyor. 08.00 gibi kafelere gidiyorum. Gece hayatını artık pek sevmiyorum. Gidersem bir saatliğine gidiyorum. Gündüzü yaşamaya karar verince gece uyku daha güzel oluyor. Gençler eğleniyor, ben kendimi gündüze verdim" ifadelerini kullandı.

Teoman, "Oyuncuların kendi aralarındaki 'kutsal polemiği' var. Peki şarkıcılık kutsal mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Altı üstü şarkıcıyız, neresi kutsal olacak. İnsanları eğlendiriyoruz. Sahnede iki saat boyunca gündelik hayatlardan uzaklaştıran, şovmen gibi düşünmeleri gerekir. Şarkıcılık kutsal değil. Önemli bir iş yapmıyoruz."

Bir sinema filminde arabesk bir ismi canlandıracağı haberleri üzerine Teoman; "Ön çalışmaya önem veriliyor, o yüzden uzayabilir. Rolümü değiştirdim. Bir arabesk şarkıcısını oynamak istediğimi söyledim. Artık pop ve rock söylemek çekici değil. Müslüm Baba ile güzel ilişkimiz vardı. Selami Şahin ile birbirimizi severiz. 'Arabesk söyleyeyim güzel deneyim olsun' dedim. Arabesk müziğini severim fena da söylemem. Arabeski profesyonel olmadan da severdim. Orhan Baba ile tanışıklığım var. Arabeske uzak bir isim değil. Oyunculuğu sevmiyorum. İyi oyuncu değilim. 'Kötü oyuncu bile değilim' diyorum herkese. Bana çok teklif geliyor" açıklamasında bulundu.