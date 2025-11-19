Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Dayanışmanız için coşkunuz için, ahde vefanız ve samimiyetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

"UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

20 şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Uçağımızın düşüş sebebine yönelik incelemeler çok yönlü bir şekilde yapılıyor. Neticeleri MSB kamuoyu ile paylaşacak.

4 KİŞİLİK BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ

İstanbul'da 4 gurbetçimizin ölümüyle ilgili soruşturma da büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. İhmali, kusuru ve kastı olan kim varsa tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve sürdürülebilir büyüme üzerine inşa ettiğimiz ekonomi programımızın neticelerini alıyoruz. Turizmde bu yıl rekor kıracağımız anlaşılıyor. İhracatımızı artırdık. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2025 ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artarak 24 milyar dolara yükseldi. Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 270,2 milyar dolar oldu. Türk ekonomisinin akıncı beyleri olan ihracatçılarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz. İstişareleri yoğunlaştıracağız.

"CHP SİYASET NAMINA YALAN ÜRETİYOR" Muhalefetle aramızda kalibre farkı var. CHP siyaset namına yalan üretiyor. CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları sadece polemik üretirken, 2 saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz. Depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar-mühendis-işçi kardeşimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. "CHP HUKUKA KUMPAS DİYOR" Yargıyı siyasi bir kondisyon alanı olmaktan biz çıkardık. CHP tarafsız ve bağımsız yargıyı hazmedemedi. İmtiyazlarını kaybetmek istemediler, milletle yargı önünde eşitlenmek istemediler. Bağımsız ve tarafsız yargıyı bir türlü kabullenemediler. CHP hukuka kumpas diyor. Görevini yapan yargı mensuplarına bu kadar acımasızca saldırmanın kimseye bir faydası olmaz. Bu davanın bir numaralı sanığı belediye başkanınız. Bu davanın ihbarcıları sizin adamınız. Biz hiçbir yerinde yokuz. Talebimiz adil yargılama ile gerçeklerin ortaya çıkması. Biz devletlerden bir devlet değiliz, biz milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu gibi Osmanlı gibi 2 cihan devletini ruhunda kanında diri tutan bir milletin fertleriyiz. Hiçbir ülkenin iç işleri bizi ilgilendirmez. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok ancak gönül coğrafyamıza sırtımızı da dönmemiz mümkün değil. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa, dost ve kardeşlerimizin yanındayız. Bunu yapmazsan Türkiye'yi büyütemeyiz. Suriye'nin kalıcı huzura, refaha, emniyete kavuşması için girişimlerimiz sürüyor. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.