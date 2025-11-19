Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta orta saha için hedefte o var: Santi Comesana! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta orta saha için hedefte o var: Santi Comesana!

        Ara transfer döneminde orta saha takviyesine büyük önem veren olan Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında Santi Comesana yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Villarreal forması giyen İspanyol futbolcu için devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanırken farklı isimler için de yeni scout ekibi tarafından raporlamalar sürüyor.

        Giriş: 19.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli arada eksiklerini kapatmaya çalışan Beşiktaş, devre arasına kadar galibiyet serisi yakalayıp zirveye yaklaşmayı hedeflerden transfer çalışmaları da başladı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kurulan yeni scout ekibi çalışmalara start verirken en önemli hedeflerden birisi yaz transfer döneminde yetişmeyen orta saha transferini gerçekleştirmek olacak.

        Orta alanın merkezine planlanan takviye için hedeflerin başında Villarreal forması giyen Santi Comesana geliyor.

        Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunmaya hazırlanırken farklı isimler için de raporlamalar sürüyor.

        2023-2024 sezonunda Rayo Vallecona'dan bedelsiz şekilde Villarreal'e transfer olan Comesana, toplamda 90 maçta giyerken 10 gol, 4 asist üretti.

        Comesana bu sezon ise 16 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

        2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?