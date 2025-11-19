Beşiktaş'ta orta saha için hedefte o var: Santi Comesana!

Milli arada eksiklerini kapatmaya çalışan Beşiktaş, devre arasına kadar galibiyet serisi yakalayıp zirveye yaklaşmayı hedeflerden transfer çalışmaları da başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle kurulan yeni scout ekibi çalışmalara start verirken en önemli hedeflerden birisi yaz transfer döneminde yetişmeyen orta saha transferini gerçekleştirmek olacak.

Orta alanın merkezine planlanan takviye için hedeflerin başında Villarreal forması giyen Santi Comesana geliyor. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde girişimlerde bulunmaya hazırlanırken farklı isimler için de raporlamalar sürüyor. 2023-2024 sezonunda Rayo Vallecona'dan bedelsiz şekilde Villarreal'e transfer olan Comesana, toplamda 90 maçta giyerken 10 gol, 4 asist üretti.