İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. İstanbul Pendik'te yaşanan olayda Samet A. adlı saldırgan, karısı Firdevs A.'yı bıçaklayıp katletti
Pendik'te Samet A., tartıştığı öne sürülen eşi Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Samet A. ile eşi Firdevs A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Samet A., Firdevs A.'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Firdevs A.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.