New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani: Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulayacağım

ABD'de New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emirlerini uygulayacağını bildirdi.

Los Angeles merkezli ABC7 televizyonunun "Up Close" programına katılan Mamdani, New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e düzenlediği ziyarette Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmenin, New York'un "acil endişeleri ile sembolik dış politika jestleri arasındaki kopukluğu" vurguladığını belirten Mamdani, New Yorkluların "evleri diye düşündükleri şehirdeki fiyatlar nedeniyle" taşınmanın eşiğinde olduğunu söyledi. Mamdani, "Ancak onun (Eric Adams) eylemlerinin bu uygun fiyat kriziyle pek ilgisi yok." dedi.

Bu durumun, New Yorkluların "neden yeni bir yönetime bu kadar ihtiyaç duyduğunu" gösterdiğini aktaran Mamdani, "Aslında gösterdikleri şey, New Yorkluların neden yeni bir yönetime bu kadar hevesli oldukları, şehrin ihtiyaçlarına odaklanacak ve savaş suçlularının aksine, işçi sınıfı New Yorklulara bu ihtiyaçların ne olduğunu anlatacak bir yönetim." diye konuştu.

"İSTER NETANYAHU, İSTER PUTİN OLSUN"

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım uyguladığını kaydeden Mamdani, New York şehrinin UCM'nin Netanyahu aleyhindeki tutuklama emirlerini uygulayacağını ve Netanyahu'nun "New York'a ayak basması halinde tutuklanacağını" söyledi.

Mamdani, "Uluslararası hukuk şehri olmak, uluslararası hukuku gözetmek anlamına gelir. Bu (durum), ister İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ister (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin için olsun, UCM'nin verdiği tutuklama emirlerini yerine getirmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı. New York kentinde Yahudi toplumunu koruma ve destekleme taahhüdünü de yineleyen Mamdani, "Sadece Yahudi New Yorkluları korumakla kalmayıp, aynı zamanda onları şehirde anmak ve onlara değer vermek benim sorumluluğum olacak." şeklinde konuştu. ADAMS'IN İSRAİL ZİYARETİ Adams, 2023'ten sonra ikinci kez, geçen pazar ziyaret ettiği İsrail'de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı bölgesindeki açıklamasında, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." demişti. İsrail ziyaretinde bir konferansa katılan Adams, New York'taki Yahudi nüfusun Mamdani'nin belediye başkanlığı döneminde zorluk yaşayacağını, Yahudilerin hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürmüştü. Böylelikle Adams, belediye başkanlığı döneminde 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Adams, 4 Kasım'de tamamlanan çekişmeli New York Belediye Başkanlığı seçimlerinden çekilmişti. Mahkeme kararı UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl 6 Şubat'ta, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. UCM Başsavcısı Kerim Han, geçen sene BBC'ye verdiği röportajda, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtmişti. Khan, "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." demişti. Han'ın, Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehdidi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirilmişti. Han'a yönelik baskıların, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı Nisan 2024'ten itibaren arttığı ifade edilmişti. SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.