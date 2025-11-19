ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump'ın, Veliaht Prens Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğine Tesla, Space X ve X'nin CEO'su Elon Musk'ın da katıldığı görüldü.

Trump'ın Selman onuruna verdiği yemekte Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ve Nvidia CEO'su Jensen Huang da vardı, ancak en çok dikkat çeken isim Musk oldu.

İKİLİ ANLAŞMAZLIĞIN ARDINDAN İKİNCİ KEZ KAMUOYU ÖNÜNDE

Musk ile Trump arasında bu yılın başlarında yaşanan sert tartışmanın ardından ikili ikinci kez kamuoyu önünde göründü. Musk'ın yemeğe katılımı, ABD Başkanı ile arasındaki çalkantılı ilişkide bir uzlaşmanın işareti olabileceği şeklinde yorumlandı.

Musk, geçen yıl Trump seçim kampanyası boyunca destekledi ve finanse etti. Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez Musk'ı yönetiminin yakın danışmanlarından biri yaptı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına Musk'ı getirdi.

Ancak ikilinin arası kısa sürede açıldı. Milyarder iş insanı, sosyal medyada Trump'ın kapsamlı vergi ve harcama tasarısını eleştirdi ve yeni bir siyasi parti kurmayı planladığını söyledi. Trump ise Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesmekle tehdit etti.