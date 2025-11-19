Gerilim azalıyor mu? Elon Musk uzun süre sonra ilk kez Beyaz Saray'da
Elon Musk ve Donald Trump ikilisi bu yılın başlarında aralarında yaşanan sert tartışmanın ardından ikinci kez kamuoyu önünde göründü. Musk, Beyaz Saray'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verilen akşam yemeğine katıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump'ın, Veliaht Prens Selman onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğine Tesla, Space X ve X'nin CEO'su Elon Musk'ın da katıldığı görüldü.
Trump'ın Selman onuruna verdiği yemekte Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ve Nvidia CEO'su Jensen Huang da vardı, ancak en çok dikkat çeken isim Musk oldu.
İKİLİ ANLAŞMAZLIĞIN ARDINDAN İKİNCİ KEZ KAMUOYU ÖNÜNDE
Musk ile Trump arasında bu yılın başlarında yaşanan sert tartışmanın ardından ikili ikinci kez kamuoyu önünde göründü. Musk'ın yemeğe katılımı, ABD Başkanı ile arasındaki çalkantılı ilişkide bir uzlaşmanın işareti olabileceği şeklinde yorumlandı.
Musk, geçen yıl Trump seçim kampanyası boyunca destekledi ve finanse etti. Trump, ocak ayında göreve gelir gelmez Musk'ı yönetiminin yakın danışmanlarından biri yaptı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına Musk'ı getirdi.
Ancak ikilinin arası kısa sürede açıldı. Milyarder iş insanı, sosyal medyada Trump'ın kapsamlı vergi ve harcama tasarısını eleştirdi ve yeni bir siyasi parti kurmayı planladığını söyledi. Trump ise Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesmekle tehdit etti.
Uzmanlar, Musk'ın aşırı sağcı siyasi söylemiyle birlikte bu çekişmenin Tesla'nın marka imajına, satışlarına ve hisse fiyatına zarar verdiğini söyledi.
Musk ve Trump o zamandan beri nadiren kamuoyu önünde bir araya geldi. En son Eylül ayında muhafazakar aktivist Charlie Kirk için düzenlenen bir anma töreninde Trump ile el sıkışırken görülmüştü.