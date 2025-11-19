Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı - 19 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir, Çanakkale çevrelerinde yağmur beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 07:27 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:36
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 22°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 17°

        Gaziantep

        Güneşli 19°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 11°

        Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

