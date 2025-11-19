Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

REKLAM

Zelenskiy en son Mayıs ayında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Ayrıca Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katılacağını iddia etti.

RUSYA GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının Türkiye'de yapılacağını açıkladığı müzakerelere Rus tarafının katılmayacağını belirterek, "Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor." dedi.