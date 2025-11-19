Bilecik, kadın cinayetinin son adresi oldu. Söğüt ilçesindeki TOKİ konutlarında ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları öne sürülen 3 çocuk sahibi Halil İbrahim Karlıdağ (43) ile Büşra Karlıdağ (33) çifti, evlerinde iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

ÖNCE EŞİNİ SİLAHLA VURDU

AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'a yanındaki tabancayla ateş etti.

KIZI ÖLÜMDEN SON ANDA KAÇTI

Daha sonra evde bulunan kızı S.K.'ya namluyu yöneltti. Kızı can havliyle balkondan kaçarken hemen abisi C.E.K.'yi aradı. O esnada baba Halil İbrahim Karlıdağ, namluyu kendine doğrultarak ateş etti.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karlıdağ çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.