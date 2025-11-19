Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 33 yaşındaki eşi Büşra Karlıdağ'ı silahla öldüren 43 yaşındaki Halil İbrahim Karlıdağ, aynı silahla hayatına son verdi. Karlıdağ'ın eşini katlettikten sonra namluyu kızına doğrulttuğu, kızının balkondan kaçtığı öğrenildi
Bilecik, kadın cinayetinin son adresi oldu. Söğüt ilçesindeki TOKİ konutlarında ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları öne sürülen 3 çocuk sahibi Halil İbrahim Karlıdağ (43) ile Büşra Karlıdağ (33) çifti, evlerinde iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.
ÖNCE EŞİNİ SİLAHLA VURDU
AA ve İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'a yanındaki tabancayla ateş etti.
KIZI ÖLÜMDEN SON ANDA KAÇTI
Daha sonra evde bulunan kızı S.K.'ya namluyu yöneltti. Kızı can havliyle balkondan kaçarken hemen abisi C.E.K.'yi aradı. O esnada baba Halil İbrahim Karlıdağ, namluyu kendine doğrultarak ateş etti.
KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Karlıdağ çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi.