Kökeni sandığınızdan çok daha eskiye dayanıyor: İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

Modern, naneli diş macunlarını elinize aldığınızda binlerce yıllık bir evrimin son halkasını tutuyorsunuz. Çünkü insanların dişlerini temizleme çabası, kaba kumlu karışımlarla başlayan uzun ve ilginç bir yolculuğa dayanıyor. Bu yolculuğun dönüm noktalarını sizin için derledik…

İLK DİŞ TEMİZLEME FORMÜLLERİ: ANTİK MISIR’IN KARIŞIMLARI

Diş macununun geçmişi sandığınızdan çok daha eskiye uzanıyor. Bilinen en eski diş temizleme karışımları MÖ 5000 civarında Antik Mısır’da ortaya çıktı. Mısırlılar, diş yüzeyini temizlemek için ezilmiş öküz tozu, yumurta kabuğu, pomza taşı ve misk gibi malzemeleri bir araya getirerek sert ve aşındırıcı bir toz karışımı hazırlıyordu.

Bu karışım, tükürükle birleştiğinde bugünkü macunlara uzak ama işlevsel bir temizlik sağlıyordu. Hatta bazı reçetelerde nane, kaya tuzu ve karabiber gibi malzemeler kullanılarak hem tat hem de ağız kokusuna karşı etki hedefleniyordu.

YUNAN VE ROMA DÖNEMİ: AŞINDIRICI TOZLARIN YÜKSELİŞİ

Mısırlıların yöntemleri zamanla Yunan ve Roma medeniyetlerine yayıldı. Antik Yunanlılar ve Romalılar, dişleri parlatmak için ezilmiş kemikler, istiridye kabukları, odun külü ve ağaç kabuğu gibi maddelere yöneldi.

Romalılar ayrıca nefes tazeliği için karışımlarına bitki özleri ve aromatik maddeler ekleyerek daha "ferah" bir temizlik amaçlıyordu. Bu dönem, diş temizliğinde aşındırıcı maddelerin altın çağını oluşturdu. DOĞU DÜNYASI: ÇİN VE HİNT GELENEKLERİ Yaklaşık MÖ 500'e gelindiğinde Çin ve Hindistan'da çok daha rafine ağız hijyeni alışkanlıkları gelişmişti. Çin'de tuz, ginseng, çeşitli otlar ve aromatik bitkiler kullanılarak daha hoş kokulu ve yumuşak dokulu karışımlar hazırlanıyordu. Hindistan'da ise neem dalları çiğnenerek doğal bir fırçalama yöntemi uygulanıyordu. Bu gelenek bugün bile bazı bölgelerde sürüyor. ORTA ÇAĞ'DAN SANAYİ DÖNEMİNE: TOZLARDAN TÜPLERE Orta Çağ'da Avrupa'da diş temizliği hala tuz ve kömür tozuna dayanıyordu. 18. ve 19. yüzyıla gelindiğinde ise sabun ve tebeşir bazlı karışımlar popülerleşti. Asıl dönüm noktası, 1870'lerde ilk kez katlanabilir tüplerde satılan diş macununun piyasaya çıkmasıydı. Böylece diş macunu modern anlamda bir ürüne dönüştü. MODERN DÖNEM: FLORÜR VE GELİŞMİŞ FORMÜLLER 20. yüzyılın başında florürün çürük önleyici etkisinin keşfedilmesiyle diş macunları daha bilimsel temellere dayanan bir yapıya kavuştu.