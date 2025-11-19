Habertürk
        Emekli 21 ilde emekliler çalışanları geçti - Sosyal Güvenlik Haberleri

21 ilde emekliler çalışanları geçti

        21 ilde emekliler çalışanları geçti

        Sosyal güvenlikte emekli başına çalışan sayısını gösteren aktif/pasif oranı tam anlamıyla alarm veriyor. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç bırakılarak zorunlu sigortalılar dikkate alındığında 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı o ildeki aktif çalışan sayısını aştı. Sekiz ildeki çalışan sayısı ise emekli sayısının sadece yüzde 10 ve daha az üzerinde yer alıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 19.11.2025 - 07:51 Güncelleme: 19.11.2025 - 07:51
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olan ve çalışan başına emekli sayısını gösteren aktif/pasif oranı 2024 yılında 1,61, ağustos ayında ise 1,60 oldu. 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistiklerinde aktif / pasif oranı bu iki sayıya göre hesaplanıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        2024 yılındaki aktif sigortalıların içinde 1 milyon 406 bin 464 stajyer ve kursiyer ile 539 bin 241 çırak da yer alıyor. Bu kişilerden emeklilik için uzun vadeli sigorta primi alınmıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, çırak, stajyer ve kursiyerler hariç diğer sigortalı çalışanları dikkate alarak 2024 yılı aktif / pasif oranını 1,49 olarak hesapladı.

        Aktif sigortalı sayısının içinde ayrıca yurtdışı topluluk sigortası yaptıranlar ile tarım işçileri ve diğer sigortalılar yer alıyor. Bunların toplamı da 2024 yılında 477 bin 337 kişiye ulaşıyor.

        Çırak, stajyer ve kursiyerler ile söz konusu kişiler hariç tutulduğunda 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 202 bin 708 zorunlu sigortalı bulunuyor. Bu kişiler SGK’ya uzun vadeli sigorta primi yatıranlardan oluşuyor.

        Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı verilere göre zorunlu sigortalı çalışan sayısı üzerinden bakıldığında 2024 yılı itibarıyla Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten oluşan 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı bu illerdeki aktif çalışan sayısını aşıyor. Sinop’ta 65 bin 514 emekli, dul ve yetime karşılık 48 bin 42 zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan bulunuyor. Başka bir ifadeyle Sinop’ta 100 emekli, dul ve yetime karşılık 73 aktif çalışan yer alıyor. Yüz emekli başına zorunlu sigortalı aktif çalışan sayısı Zonguldak’ta 74, Bartın’da 80, Rize’de 84 kişi.

        SEKİZ İLDE ÇALIŞANLARIN SAYISI EMEKLİLERDEN EN FAZLA YÜZDE 10 FAZLA

        Denizli, Gümüşhane, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Uşak ve Kırıkkale illerinde ise zorunlu sigortalı aktif çalışan sayısı emeklilerden azami yüzde 10 daha fazla. Örneğin Samsun’da 318 bin 433 emekliye karşılık 325 bin 69 çalışan bulunuyor. Uşak’ta 99 bin 257 emekliye karşılık 101 bin 275 aktif çalışan yer alıyor.

        Türkiye’nin en büyük üçüncü ili İzmir’de ise 100 emekliye karşılık 110 aktif çalışan yer alıyor. Aktif pasif oranının 1,10 olduğu İzmir’de 1 milyon 215 bin 368 emekliye karşılık 1 milyon 342 bin 275 aktif çalışan bulunuyor.

        İSTANBUL’DA AKTİF PASİF ORANI 1,64

        Türkiye’nin en büyük ili İstanbul’da 5 milyon 558,6 bin zorunlu sigortalı aktif çalışana karşılık 3 milyon 392,5 bin emekli yaşıyor. Bu ilimizde aktif/pasif oranı 1,64’ü buluyor.

        Ankara’da ise 1 milyon 900,5 bin aktif çalışana karşılık 1 milyon 300,7 bin emekli yer alıyor. Bu ilimizde aktif pasif oranı ise 1,46’ya ulaşıyor. Büyük illerde çalışan sayısının emeklilere oranının yüksek olmasında, emekli olanların bir kısmının memleketlerine veya sahil kasabalarına taşınmasının da etkisi var.

        AKTİF PASİF ORANI AVRUPA’DA NASIL?

        Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından aktif pasif oranının yüksek olması tercih ediliyor. Ancak, Avrupa ülkelerine baktığımızda orada da genel olarak aktif pasif oranı düşük seviyelerde.

        Aktif pasif oranı Avrupa’da en düşük Hırvatistan’da bulunuyor. Bu ülkede aktif pasif oranı 1,30 düzeyinde. Hırvatistan’ı Fransa (1,32), Letonya (1,36), Estonya (1,38), Litvanya (1,38), Romanya (1,41) Bulgaristan (1,44), Polonya (1,44) izliyor. Avrupa’da aktif pasif oranının en yüksek olduğu İzlanda ve Malta’da aktif pasif oranı 2,45’e çıkarken, bu ülkeleri izleyen Lüksemburg’da 2,23, İrlanda’da 2,29, Hollanda’da 2,19 seviyesinde yer alıyor.

        #SGK
        #aktif pasif oranı
        #emekli sayısı
        #avrupa
