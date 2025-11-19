21 ilde emekliler çalışanları geçti

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olan ve çalışan başına emekli sayısını gösteren aktif/pasif oranı 2024 yılında 1,61, ağustos ayında ise 1,60 oldu. 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de 25 milyon 625 bin 750 aktif sigortalıya karşılık 16 milyon 677 bin 617 emekli, dul ve yetim aylığı alan kişi bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun istatistiklerinde aktif / pasif oranı bu iki sayıya göre hesaplanıyor.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

REKLAM

2024 yılındaki aktif sigortalıların içinde 1 milyon 406 bin 464 stajyer ve kursiyer ile 539 bin 241 çırak da yer alıyor. Bu kişilerden emeklilik için uzun vadeli sigorta primi alınmıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, çırak, stajyer ve kursiyerler hariç diğer sigortalı çalışanları dikkate alarak 2024 yılı aktif / pasif oranını 1,49 olarak hesapladı.

Aktif sigortalı sayısının içinde ayrıca yurtdışı topluluk sigortası yaptıranlar ile tarım işçileri ve diğer sigortalılar yer alıyor. Bunların toplamı da 2024 yılında 477 bin 337 kişiye ulaşıyor.

Çırak, stajyer ve kursiyerler ile söz konusu kişiler hariç tutulduğunda 2024 yılı itibarıyla 23 milyon 202 bin 708 zorunlu sigortalı bulunuyor. Bu kişiler SGK’ya uzun vadeli sigorta primi yatıranlardan oluşuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı verilere göre zorunlu sigortalı çalışan sayısı üzerinden bakıldığında 2024 yılı itibarıyla Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten oluşan 21 ilde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı bu illerdeki aktif çalışan sayısını aşıyor. Sinop’ta 65 bin 514 emekli, dul ve yetime karşılık 48 bin 42 zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan bulunuyor. Başka bir ifadeyle Sinop’ta 100 emekli, dul ve yetime karşılık 73 aktif çalışan yer alıyor. Yüz emekli başına zorunlu sigortalı aktif çalışan sayısı Zonguldak’ta 74, Bartın’da 80, Rize’de 84 kişi. REKLAM SEKİZ İLDE ÇALIŞANLARIN SAYISI EMEKLİLERDEN EN FAZLA YÜZDE 10 FAZLA Denizli, Gümüşhane, İzmir, Kastamonu, Samsun, Sivas, Uşak ve Kırıkkale illerinde ise zorunlu sigortalı aktif çalışan sayısı emeklilerden azami yüzde 10 daha fazla. Örneğin Samsun’da 318 bin 433 emekliye karşılık 325 bin 69 çalışan bulunuyor. Uşak’ta 99 bin 257 emekliye karşılık 101 bin 275 aktif çalışan yer alıyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü ili İzmir’de ise 100 emekliye karşılık 110 aktif çalışan yer alıyor. Aktif pasif oranının 1,10 olduğu İzmir’de 1 milyon 215 bin 368 emekliye karşılık 1 milyon 342 bin 275 aktif çalışan bulunuyor.