Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor

ABD'de hükümetin kapanma krizinin sona ermesiyle piyasaların ana odak noktası yeniden Fed haline geldi. Bundan 1 ay önce Fed'in 10 Aralık'ta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine piyasalarda yüzde 93 ihtimal veriliyordu. Analiz firması CME FedWatch Tool'a göre bu ihtimal bugün itibarıyla yüzde 48.9'a geriledi. Faizin sabit bırakılmasına ise yüzde 51.1'lik ihtimal veriliyor.

Değişen beklentilerde gelen veriler kadar Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı açıklamalar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bitmeyen 'faiz indirimi baskısı' Fed'de giderek belirginleşen 'bölünmüşlüğü' desteklerken, bu bölünmüşlük beklentilere de yansıyor.

Fed'deki bölünmenin en net örneği ekim ayındaki toplantıda görülmüştü. Ekim ayı sonundaki 25 baz puanlık faiz indirimine iki yetkili karşı oy kullandı. Bir yetkili oranları sabit tutmayı tercih ederken, bir diğeri ise daha büyük bir indirim gerektiğini savundu.

REKLAM

Hükümetin açılmasıyla ekonomik veriler yeniden açıklanmaya başladı. Gelen veriler Fed yetkililerinin görüşlerinde değişime yol açabilir ancak yapılan son açıklamalar Aralık toplantısında ekim ayına göre bile daha bölünmüş bir Fed ile karşı karşıya kalınabileceğini gösterdi. Bu görüş ayrılıklarının mayıs ayında görevi sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığındaki tüm toplantılarda devam etmesi bekleniyor.

SABİT TUTMA YÖNÜNDE AÇIKLAMALAR Oranları sabit tutma tarafında, Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi'nde (FOMC) yer alan dört bölgesel başkandan üçü yer alıyor. Ekim'de muhalif oy kullanan ve indirim istemeyen Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, son yaptığı açıklamada kararının "sürekli maliyet artışları ve enflasyon konusunda yaygın endişeleri" yansıttığını belirtti. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, geçen perşembe günü katıldığı bir etkinlikte, "Para politikasının aşırı gevşek hale gelmesini önlemek için dikkatli ilerlememiz gerekiyor, çünkü daha fazla gevşeme için sınırlı alan var" dedi. Geçen hafta çarşamba günü Boston Fed Başkanı Susan Collins ise "Politikayı daha fazla gevşetme konusunda tereddütlüyüm" diyerek, "Bu son derece belirsiz ortamda enflasyon ve istihdam risklerini dengelemek için politika faizini mevcut seviyede bir süre tutmak muhtemelen uygun olur" ifadelerini kullandı. Öte yandan, karşı tarafta yer alan yetkililer, Fed'in faizleri düşürmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Gümrük tarifelerinin enflasyon üzerinde kalıcı etki yaratmayacağına inanan bu yetkililer ayrıca faizin yeterince hızlı düşürülmemesi durumunda istihdam piyasasının olumsuz etkileneceğini savunuyor.

'BORÇLANMA MALİYETLERİ BASKI YAPIYOR' Fed Guvernörü Stephen Miran, ABD Başkanı Trump'ın Ekonomi Danışmanları Konseyi başkanlığından izin alarak merkez bankasının Guvernörler Kurulu'ndaki geçici boş koltuğu doldurmuştu. Geçen ay Fed'in çeyrek puanlık indirim kararına muhalif oy kullanan Miran, bunun yerine yarım puanlık bir kesinti destekledi. Son açıklamalarında, borçlanma maliyetlerinin ekonomiye çoğu kişinin düşündüğünden daha fazla baskı yaptığını ve enflasyonun "önemli ölçüde" yavaşlayacağını savundu. Miran'a, Trump tarafından atanan Fed guvernörleri Michelle Bowman ve Christopher Waller da katılıyor. Bu ikili temmuzdan bu yana indirim çağrısı yapıyor. Enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine yeterince yakın olduğuna inanan bu grup, istihdam piyasasındaki riskleri öncelikli endişe olarak görüyor. RESESYON RİSKİ Miran son olarak, 1 Kasım'da yayınlanan The New York Times röportajında, "Politikayı bu kadar sıkı tutmaya uzun süre devam ederseniz, para politikasının kendisi bir resesyonu tetikleme riski taşır. Enflasyonun yukarı yönlü riskinden endişe etmiyorsam, bu riski almamak için bir neden görmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.