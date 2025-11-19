Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya 13 yıl son ilk kez: Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine Nuh Yılmaz atandı | Dış Haberler

        13 yıl son ilk kez: Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine Nuh Yılmaz atandı

        Türkiye, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla durdurulan ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından açılan Şam Büyükelçiliğine 13 yıl sonra ilk kez atama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye Arap Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 08:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:05
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ekim ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın, Suriye’nin başkenti Şam'daki Büyükelçilik görevine getirildiği bildirmişti.

        Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 26 Mart 2012'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurmuş, bu nedenle bu görev için 13 yıl boyunca resmi büyükelçi ataması yapılmamıştı.

        Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesiyle Türkiye Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

        Mayıs 2024'ten bu yana Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Yılmaz, daha önce Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

