        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi - İş-Yaşam Haberleri

        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi

        Ticaret Bakanlığı, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir işyerine, 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' iddiası üzerine gerçekleştirilen denetim sonucunda, 12 aykırılık nedeniyle toplam 37.992 TL idari para cezası uyguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:30
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son günlerde kimi mecralarda yer alan ‘Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı’ haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

        Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

        Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini belirten Kaplan, “Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

