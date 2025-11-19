Habertürk
        Samsun haberleri: Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!

        Samsun'un Canik ilçesinde, tartıştığı eşi 44 yaşındaki Hatice E.'yi başına ütüyle vurup, oğlu ve kızını da darp eden 47 yaşındaki Engin E., gözaltına alındı. Saldırgan koca sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 08:58 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:39
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Samsun'da aile içi şiddet Canik ilçesinde, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kaporta tamircisi Engin E. (47), iddiaya göre tartıştığı eşi Hatice E.'nin (44) başına ütü ile defalarca vurarak darp etti.

        DÖVÜLEN ÇOCUKLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        DHA'daki habere göre Engin E. daha sonra oğlu E.E. (19) ve kızı E.E.'yi (21) darp etti. Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu.

        ŞİDDET, TEHDİT, HAKARET VE GÖZALTI

        Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darp ettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki ifadesinin ardından Engin E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
