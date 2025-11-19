Samsun'da aile içi şiddet Canik ilçesinde, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kaporta tamircisi Engin E. (47), iddiaya göre tartıştığı eşi Hatice E.'nin (44) başına ütü ile defalarca vurarak darp etti.

DÖVÜLEN ÇOCUKLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'daki habere göre Engin E. daha sonra oğlu E.E. (19) ve kızı E.E.'yi (21) darp etti. Hatice E., hastaneye gidip tedaviye alındı. Kızı ve oğlu da emniyete giderek şikayette bulundu.

ŞİDDET, TEHDİT, HAKARET VE GÖZALTI

Çiftin çocukları, babalarının kendilerini darp ettiğini, annelerinin başına ütüyle vurduğunu, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu söylediği bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından Engin E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.