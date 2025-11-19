Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi

        Axios'un Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Trump yönetiminin Gazze'deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırladığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:42
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

        ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi tarafından Gazze'deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırlandı.

        İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile planın detaylarını ele aldığını savundu.

        Kaynaklar, plandaki 28 maddenin Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yla gelecekteki ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını ileri sürdü.

        ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın yeni plan hakkında Ukrayna'daki ve Avrupa'daki yetkilileri bilgilendirmeye başladığını iddia etti.

        Yetkili, planın taraflardan gelen geri bildirimlere göre yeniden düzenlenip değiştirileceğini, ancak "her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerektiğini" öne sürdü.

        Üst düzey bir Rus yetkili de planın olumlu olduğunu savundu.

        Ukrayna ve Avrupa'nın plan hakkındaki görüşleri henüz bilinmiyor.

