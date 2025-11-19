Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay | Dış Haberler

        ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 105 milyon dolar değerinde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetlerin satışına onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) satışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, satış paketinin Ukrayna'nın M901 fırlatıcılarının M903 konfigürasyonuna yükseltilmesi, yer destek teçhizatı için belirlenmiş yedek yük listeleri, yedek parçaları, eğitim faaliyetleri ile lojistik destek unsurlarını içerdiği belirtildi.

        Patriot sistemleriyle ilgili ekipman ve hizmetleri içeren paketin toplam değerinin 105 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, projenin ana yüklenicilerinin ABD merkezli şirketler RTX Corporation ve Lockheed Martin olacağı açıklandı.

        Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!