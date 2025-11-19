Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.776,76 %0,45
        DOLAR 42,3548 %0,03
        EURO 49,1470 %0,16
        GRAM ALTIN 5.569,93 %0,56
        FAİZ 39,95 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 70,10 %1,33
        BITCOIN 91.661,00 %-0,86
        GBP/TRY 55,7062 %0,04
        EUR/USD 1,1594 %0,11
        BRENT 64,66 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 9.106,83 %0,56
        Haberler Ekonomi Kripto Para Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı - Kripto Para Haberleri

        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı

        Bitcoin yatırımcısı son haftalarda gelen sert düşüşle sarsılırken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir günde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 1.090 Bitcoin aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kripto para yatırımcıları son haftalarda yaşanan düşüşleri endişeyle tekip ediyor. Bitcoin bugün itibarıyla 90 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken son 1yda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı.

        Son 6 haftada kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar düşererek 3.1 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmelerin ardından 'ayı piyasasına' girilip girilmediği tartışması başladı. Bunun yanında mevcut seviyeden bir yükseliş yaşanmazsa seneye 92.650 dolardan başlayan dünyanın en büyük kripto parası 2025'i kayıpla kapama tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

        Kripto para piyasasında adeta bir kaos yaşanırken bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görenler de var. Bunların başında ise El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geliyor. Bukele dün yaptığı paylaşımla ülkesinin resmi Bitcoin rezervini 1 günde yaklaşık 1.090 adet artırdığını duyurdu. Bu, tam alım fiyatı açıklanmasa da El Salvador'un 1 günde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım yaptığı anlamına geliyor.

        REKLAM

        Son alımlarla beraber El Salvador'un elinde bulunan toplam Bitcoin adedi 7.475'e yükseldi. Yani ülkenin resmi rezervlerinde bugün itibarıyla 683 milyon dolarlık Bitcoin bulunuyor.

        2021'DE ALIMLARA BAŞLADI

        El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.

        El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.

        Dolayısıyla 2022 sonuna gelindiğinde El Salvador kripto yatırımlarından önemli bir zarar etmişti. Bu dönemde Bukele sert eleştirilerin hedefine yerleşse de kararının arkasında durarak Bitcoin satmayı reddetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da