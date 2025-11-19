Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
Bitcoin yatırımcısı son haftalarda gelen sert düşüşle sarsılırken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir günde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 1.090 Bitcoin aldıklarını açıkladı
Kripto para yatırımcıları son haftalarda yaşanan düşüşleri endişeyle tekip ediyor. Bitcoin bugün itibarıyla 90 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken son 1yda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı.
Son 6 haftada kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar düşererek 3.1 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmelerin ardından 'ayı piyasasına' girilip girilmediği tartışması başladı. Bunun yanında mevcut seviyeden bir yükseliş yaşanmazsa seneye 92.650 dolardan başlayan dünyanın en büyük kripto parası 2025'i kayıpla kapama tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.
Kripto para piyasasında adeta bir kaos yaşanırken bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görenler de var. Bunların başında ise El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geliyor. Bukele dün yaptığı paylaşımla ülkesinin resmi Bitcoin rezervini 1 günde yaklaşık 1.090 adet artırdığını duyurdu. Bu, tam alım fiyatı açıklanmasa da El Salvador'un 1 günde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım yaptığı anlamına geliyor.
Son alımlarla beraber El Salvador'un elinde bulunan toplam Bitcoin adedi 7.475'e yükseldi. Yani ülkenin resmi rezervlerinde bugün itibarıyla 683 milyon dolarlık Bitcoin bulunuyor.
2021'DE ALIMLARA BAŞLADI
El Salvador Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bunun yanında aynı tarihte El Salvador resmi rezervlerine de Bitcoin eklemeye başladı.
El Salvador Eylül 2021'de Bitcoin alımlarına başladığında kripto paranın değeri 45-50 bin dolar aralığındaydı. Kasım 2021'de 66 bin doları görmesinin ardından ise hızlı bir değer kaybı yaşandı. Aralık 2022'ye geldiğimizde Bitcoin 17 bin doların altına gerilemişti.
Dolayısıyla 2022 sonuna gelindiğinde El Salvador kripto yatırımlarından önemli bir zarar etmişti. Bu dönemde Bukele sert eleştirilerin hedefine yerleşse de kararının arkasında durarak Bitcoin satmayı reddetti.