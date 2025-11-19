Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Kripto para yatırımcıları son haftalarda yaşanan düşüşleri endişeyle tekip ediyor. Bitcoin bugün itibarıyla 90 bin doların üzerinde tutunmaya çalışırken son 1yda yaklaşık yüzde 20 değer kaybına uğradı.

Son 6 haftada kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 1 trilyon dolar düşererek 3.1 trilyon dolara geriledi. Bu gelişmelerin ardından 'ayı piyasasına' girilip girilmediği tartışması başladı. Bunun yanında mevcut seviyeden bir yükseliş yaşanmazsa seneye 92.650 dolardan başlayan dünyanın en büyük kripto parası 2025'i kayıpla kapama tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

Kripto para piyasasında adeta bir kaos yaşanırken bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak görenler de var. Bunların başında ise El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geliyor. Bukele dün yaptığı paylaşımla ülkesinin resmi Bitcoin rezervini 1 günde yaklaşık 1.090 adet artırdığını duyurdu. Bu, tam alım fiyatı açıklanmasa da El Salvador'un 1 günde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım yaptığı anlamına geliyor.

Son alımlarla beraber El Salvador'un elinde bulunan toplam Bitcoin adedi 7.475'e yükseldi. Yani ülkenin resmi rezervlerinde bugün itibarıyla 683 milyon dolarlık Bitcoin bulunuyor.