        Haberler Yaşam Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler

        Atık malzemeden manzaralı ağaç ev yaptılar

        Rize'de yaşayan 49 yaşındaki Barış ile 44 yaşındaki kardeşi Mehmet Benli, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için eski evlerinden kalan ahşap ve atık malzemeleri, geri dönüştürüp bahçelerine ağaç ev inşa etti. Benli kardeşlerin el emeğiyle yaptığı ahşap ev, aile bireylerinin boş vakitlerinde çay içip sohbet ederek, manzaranın keyfini çıkardığı bir mekan haline geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:52 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:52
        Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde yaşayan emekli bekçi Barış ve kardeşi Mehmet Benli, çocukluk hayallerini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.

        Eski ahşap evlerinden kalan malzemeleri geri dönüştüren ve çevreden topladıkları atıkları değerlendiren Benli kardeşler, bahçelerindeki 2 ağacın arasına yerden 10 metre yükseklikte yaklaşık 30 metrekarelik ağaç ev inşa etti.

        Barış ve Mehmet Benli, musluklardan askılık, soda şişelerinden ise pencere camı yaparak atık malzemeleri işlevsel hale getirdi.

        Deniz manzaralı balkonla tamamlanan ahşap ev, hem kardeşlerin boş vakitlerinde dinlendiği mekan hem de aile ve misafirlerini ağırladıkları bir alan olarak kullanılıyor. Benli kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        "BİSİKLETLERLE DEKOR YAPTIK"

        Hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Barış Benli, "Kardeşimle çocukluğumuzda hayalimiz bir ağaç ev yapmaktı. Eski evimizi yıkıp yerine bir ev yapınca onun kerestelerini biriktirip, daha önceden ayırmış olduğumuz keresteler ve atık malzemelerle değişik bir tasarım yapalım dedik. Musluklardan askılık, bisikletlerle dekor yaptık.

        Fabrikalardan çıkan hurda malzemeleri kullanarak böyle bir ağaç ev yapalım dedik, çok güzel de oldu. Hafta sonu arkadaşlar ve çocuklarımızla oturuyoruz. Daha çok çocuklarımız için bu evi yaptık. Onlar da alışsın, ahşap ev kültürü bilsinler" dedi.

        "AKLIMIZDAN NE GEÇİYORSA YAPTIK"

        Ağaç evde kafa dinlediğini anlatan Mehmet Benli de "Bu evin hikayesi, ağabeyimle aklımızda olan bir şeydi. Yeni ev yapmak için eski evimizi de yıkmak zorunda kalınca durumu bu şekilde değerlendirdik. Eski evden söktüğümüz her bir parçayla buradaki evi inşa etmeye başladık. 1-2 güne bitirmedik bunu zamana yaydık.

        Aklımızdan ne geçiyorsa gece gelip fenerle bir şeyler yaptık. Zamanla ortaya bu tablo çıktı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anda kafa dinlemek için burayı kullanıyor, misafirlerimizle vakit geçiyoruz" diye konuştu.

        #manzaralı ağaç ev
        #rize
        #Ağaç ev
