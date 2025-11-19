Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Curaçao ve Haiti, 2026 Dünya Kupası'nda! - Futbol Haberleri

        Curaçao ve Haiti, 2026 Dünya Kupası'nda!

        Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, adeta bir mucizeye imza atarak 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hollanda'nın Karayipler'deki özerk bölgesi olan 150 bin nüfuslu Curaçao tarihinde ilk kez, ülkenin büyük bölümünü çeteler kontrol ettiği için 2021'den bu yana iç sahada maçlarını tarafsız sahada oynayan Haiti ise 52 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı.

        Giriş: 19.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için kıta elemelerinin grup aşaması sona ererken, iki küçük ülke Dünya Kupası bileti alarak tarih yazdı.

        Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, gruplarındaki rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

        CURAÇAO İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA!

        Hollanda'nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, kendisine 1 puanın yeteceği son maçta Jamaika ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak hayalini gerçekleştirdi.

        REKLAM

        SON SANİYELERDE KABUS GÖRDÜLER!

        Öte yandan maçın sonuna 5 dakika uzatma verilirken, son saniyelerde hakem Jamaika lehine penaltı kararına hükmetti. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararını iptal ederken, Curaçaolu oyuncular derin bir nefes aldı.

        ADVOCAAT, HOLLANDA'DA SEVİNDİ

        Curaçao'ya ilki yaşatan teknik direktör Dick Advocaat ise, ailevi problemleri nedeniyle maç öncesi Hollanda'ya gittiği için takımın başında yer alamadı. Deneyimli teknik adam böylece, takımın Dünya Kupası coşkusuna saha kenarında ortak olamadı.

        TÜRKİYE'DEN 2 İSİM VAR

        Bu arada Curaçao'nun kadrosunda Konyasporlu Riechedly Bazoer ile Bandırmasporlu Leandro Bacuna da yer alıyor.

        HAİTİ 52 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ!

        CONCACAF elemelerinde bir büyük başarı hikayesine de Haiti imza attı... Elemelerde C Grubu'nda yer alan Haiti, son maçında Nikaragua'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.

        ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÇETELER KONTROL EDİYOR

        Ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle elemelerdeki tüm iç saha maçlarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalan Haiti, adeta mucizeyi başardı.

        Öyle ki Haiti, 2021'de devlet başkanı Jovenel Moise'nin suikastından bu yana çete şiddetiyle kuşatılmış durumda. Başkent Port-au-Prince'in %85'i de hala çetelerin kontrolü altında bulunuyor.

        2021'DEN BU YANA İÇ SAHADA MAÇ OYNAYAMIYORLAR

        Ülkenin ulusal stadyumu ise Mart 2024'te çeteler tarafından ele geçirildiği için Haiti Milli Takımı, Temmuz 2021'den bu yana iç saha maçlarını tarafsız sahada oynuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da