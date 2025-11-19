Curaçao ve Haiti, 2026 Dünya Kupası'nda!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için kıta elemelerinin grup aşaması sona ererken, iki küçük ülke Dünya Kupası bileti alarak tarih yazdı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde mücadele eden Curaçao ve Haiti, gruplarındaki rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

CURAÇAO İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA! Hollanda'nın 150 bin nüfuslu özerk bölgesi Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao Milli Takımı, kendisine 1 puanın yeteceği son maçta Jamaika ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak hayalini gerçekleştirdi. REKLAM SON SANİYELERDE KABUS GÖRDÜLER! Öte yandan maçın sonuna 5 dakika uzatma verilirken, son saniyelerde hakem Jamaika lehine penaltı kararına hükmetti. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı kararını iptal ederken, Curaçaolu oyuncular derin bir nefes aldı.

ADVOCAAT, HOLLANDA'DA SEVİNDİ Curaçao'ya ilki yaşatan teknik direktör Dick Advocaat ise, ailevi problemleri nedeniyle maç öncesi Hollanda'ya gittiği için takımın başında yer alamadı. Deneyimli teknik adam böylece, takımın Dünya Kupası coşkusuna saha kenarında ortak olamadı. TÜRKİYE'DEN 2 İSİM VAR Bu arada Curaçao'nun kadrosunda Konyasporlu Riechedly Bazoer ile Bandırmasporlu Leandro Bacuna da yer alıyor.

HAİTİ 52 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ! CONCACAF elemelerinde bir büyük başarı hikayesine de Haiti imza attı... Elemelerde C Grubu'nda yer alan Haiti, son maçında Nikaragua'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı. Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ÇETELER KONTROL EDİYOR Ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle elemelerdeki tüm iç saha maçlarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalan Haiti, adeta mucizeyi başardı. Öyle ki Haiti, 2021'de devlet başkanı Jovenel Moise'nin suikastından bu yana çete şiddetiyle kuşatılmış durumda. Başkent Port-au-Prince'in %85'i de hala çetelerin kontrolü altında bulunuyor.