        Haberler Dünya Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü: Koalisyon tehlikede | Dış Haberler

        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü: Koalisyon tehlikede

        Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokratlar (CDU) içinde 18 kişilik bir genç milletvekili grubu, partinin lideri ve Şansölye Merz'in emeklilik yasasına karşı hareket başlattı. Tasarıyla emeklilerin artan masraflarının genç jenerasyona daha çok yükleneceğini öne süren Junge Union adlı vekil grubu; sadece 12 milletvekili farkıyla kurulan koalisyonu çökertebilecek güce sahip.

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:31
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da gündemdeki emeklilik yasası reformu, Hristiyan Demokratlar (CDU) ve Sosyal Demokratların (SPD) kurduğu büyük koalisyonu temelden sarstı. İtirazın kaynağı, Şansölye Merz'in partisi CDU.

        Şansölye Friedrich Merz'in muhafazakar partisinin genç kanadı, genç Almanların yaşlı neslin yükünü üstlenmesine neden olacağını iddia ettikleri yasayı engelleme girişimine destek topluyor.

        18 kişilik genç milletvekilleri grubu Junge Union, önümüzdeki altı yıl boyunca emekli maaşlarının artmasını planlayan emeklilik reformu önerisini revize etme talebiyle koalisyon hükümetinin karşısında konumlandı.

        Yasa tasarısına oy vermeyi reddeden vekiller arasında, eski Almanya Şansölyesi Helmut Kohl'un 28 yaşındaki torunu da bulunuyor. Batı Almanya'nın Lahn-Dill bölgesinden milletvekili Johannes Volkmann, genç nesillerin emekliler ve emeklilik yaşına yaklaşanların yükünü taşımak zorunda kalacaklarını savunuyor. 630 sandalyeli Federal Meclis'te sadece 12 sandalye farkla güvenoyu barajını aşan Merz, önümüzdeki ay yapılacak oylama öncesinde potansiyel bir çıkmaza girme riskiyle karşı karşıya.

        120 milyar avro ek maliyet

        Sadece 18 kişilik vekil grubun değil, giderek artan sayıda hoşnutsuz muhafazakar seçmenin de sözcüsü haline gelen Volkmann, Merz'in mevcut emeklilik seviyelerini garanti altına alma önerilerinin 2040 yılına kadar yaklaşık 120 milyar avro ek maliyet getireceğini ve bu maliyetin genç nesil tarafından karşılanması gerekeceğini, bunun mali açıdan sürdürülemez olduğunu savunuyor.

        Planların yeniden düşünülmesi gerektiğini söyleyen yaşlı milletvekilleri de dahil olmak üzere diğer "isyancılar", Merz'e karşı çıkmaya hazır olanların toplam sayısını 50'ye çıkarabilir.

        Merz, hafta sonu güney Almanya'da bir zamanlar üyesi olduğu Junge Union toplantısında yaptığı konuşmada, "Vicdanım rahat bir şekilde bu emeklilik paketine lehte oy vereceğim" diyerek tartışmaya yeni bir boyut kattı.

        Bu reformun, Almanya'nın gelişen refah devletinde yapılması gereken birçok düzenlemeden biri olduğunu söyledi.

        Volkmann, Merz ile görüştüğünü ve şansölyenin grubunun taleplerinin "mantıklı" olduğunu kabul ettiğini söyledi. Ancak hafta sonu yaptığı açıklamaların ardından, ne kadar taviz vermeye hazır olduğu konusunda şüpheler var.

        Yaşlı nüfus - genç nüfus dengesi bozuldu

        Almanya'nın sorunları, ülkenin büyüklüğü ve Avrupa'nın diğer yerlerine göre daha hızlı yaşlanan nüfusu nedeniyle daha da kötüleşiyor.

        Şu anda her emekliyi destekleyen sadece iki çalışan var, oysa birkaç yıl önce bu sayı üçtü ve 1950'lerde altı kadardı.

        Buna bağlı olarak, işverenler ve çalışanlar arasında paylaşılan zorunlu emeklilik katkı payları maaşların neredeyse %19'una yükseldi ve mevcut planlara göre daha da artması bekleniyor.

        Ancak giderek artan sayıda Alman, emeklilik yaşı kademeli olarak 67'ye yükseltilirken, emeklilik yaşından sonra da çalışmak zorunda kalacaklarına inanıyor.

        Şu anda Almanların yüzde 60'ı emekli olduklarında başvurabilecekleri başka finansman kaynaklarına sahip.

