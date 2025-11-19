Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ankara'da, Maydonoz Döner işletmesine yönelik 9 şüpheli hakkındaki FETÖ soruşturması tamamlandı

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün, ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmaya çalıştığı, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel faaliyetlere başladığı anlatıldı.

FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yöntemler aradığı belirtilen iddianamede, Somca Gıda AŞ'ye bağlı Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı, aynı zamanda örgüt üyelerine iş imkanı oluşturarak maddi destek verdiği tespitine yer verildi.

Şüphelilerin, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde Maydonoz Döner şubelerine resmi ve gayriresmi ortak oldukları belirtilen iddianamede, restoran zincirine ilişkin yürütülen araştırmalar sonucunda, yurt dışında bulunan bazı firari FETÖ mensuplarının örgütle bağlantılı kişiler üzerinden Türkiye'deki bazı şubelere gayriresmi ortak oldukları aktarıldı.

İddianamede, söz konusu şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların "ürün alımı" adı altında düzenlenen faturalarla örgüt mensuplarına iletildiği kaydedildi.

Firmanın Ankara'daki şubelerinde örgüt mensuplarını istihdam etmek için yüklü miktarda "himmet" toplandığı belirtilen iddianamede, söz konusu şubelerin resmi sahibinin ya da ortağının hakkında örgüt üyeliğine dair suç kaydı bulunmadığı ancak bu kişilerin yakınlarının örgüt üyeliğinden suç kaydı olduğu ve şubelere gayriresmi olarak ortak oldukları belirtildi.

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği, şirketlere ortak olan şüphelilerin hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin uyumsuz olduğu tespitine yer verildi.