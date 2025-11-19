Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberleri | Şanlıurfa'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

        Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilen ve ağır yaralanan çırak 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, hayatını kaybetti. Olayın ardından Aksoy tutuklanırken, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:28
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilen ve ağır yaralanan çırak 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, yaşam mücadelesini kaybetti.

        KALFADAN ÇIRAĞA İŞKENCE İDDİASI

        DHA'nın haberine göre olay, 14 Kasım'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hâle getirildi.

        ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        İÇ ORGANLARINDA AĞIR HASAR OLUŞTU

        Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

        Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

        'ŞAKALAŞMA' İDDİASI

        İHA'da yer alan habere göre öte yandan; olayın şakalaşma sonucu gerçekleştiği ileri sürüldü.

