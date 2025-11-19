Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı

Sıfır araçları tüketicilere indirimli satmak için araçların "rent a car/filo satışı" olarak gösterildiği, bu işlem öncesinde de kapora istendiği ifade ediliyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı sıfır araçları yetkili bayilerin dışında galerilerin satamayacağına yönelik düzenleme yapmış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirmişti. Ancak araç kiralama şirketleri için böyle bir sınırlama yok. O nedenle bu firmaları araya koyup böyle bir hileye gidilebilir diye düşünmüş" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmadan, araştırmadan kimsenin hesabına para gönderilmemeli. Gönderildiği takdirde de mağduriyet yaşanma ihtimali çok yüksek. Şu anda bu gibi durumlarda vatandaşın yapabileceği tek şey cumhuriyet savcılığına başvurmak ve para gönderdiğinin belgesini ekleyerek şikayetçi olmak. Cumhuriyet savcılığı bankadan gerekli bilgileri alır, irtibat kurduğu telefon numarasının kime ait olduğunu tespit eder. Soruşturma sonucunda faile ulaşabilirse hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. Tüketiciler bilmediği, görmediği insanlara cazip vaatlere kanarak asla para göndermesin, kişisel bilgilerini ve özellikle finansal verilerini aktarmasın. Bilmedikleri belgeleri, sözleşmeleri okumadıkları takdirde de imzalamasınlar."

Kapora gönderilirken sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Sözleşme yapılmalı, teslim şartları, verilen ürün ve hizmetin ne olacağı yazılmalı. Yazılı sözleşme yapıldığı zaman da sözleşmenin bir belge olarak hukuk sisteminde değer kazanması mümkündür." diye konuştu. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sıfır araç söz konusu olduğunda mutlaka yetkili bayiden alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Tüketicilere sıfır araç için yetkili bayiler dışında hiçbir yerden arabayı satın almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü garanti süresi, yetkili servis hizmetleri hep yetkili distribütör, acente ve bayiler üzerinden yapılıyor." açıklamasını yaptı. Kapora isteyip araçların opsiyonlandığını anımsatan Deniz, "Fiyatın cazibesi insanları kapora vermeye itebilir. Kapora verilmesini biz kesinlikle önermiyoruz. Zaten noterlerde güvenli ödeme sistemleri başladı. Araç devirlerinde güvenli ödeme sistemi üzerinden bankadan para ödemesi yapılabiliyor. Tüketicinin dikkatli olması ve bu yola girmemesi gerekiyor." diye konuştu.