Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bilim dünyası, aşırı işlenmiş gıdaların tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bilim dünyası, aşırı işlenmiş gıdaların tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu

        Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, The Lancet'te yayımlanan üç makalelik seride, aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı.

        100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini artırdığı tespit edildi.

        Bu gıdaların küresel ölçekte insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğuna ve insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine dikkati çekilen araştırmada, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin, fazla yemeyi tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi.

        REKLAM

        "ACİL ÖNLEM ALINMALI"

        Serinin yazarlarından Sao Paulo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Carlos Monteiro, The Guardian'a yaptığı açıklamada, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

        Serinin ilk makalesinde, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine ilişkin kanıtların yer aldığını aktaran Monteiro, "Bulgular, insanların bu tür gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlamadığını güçlü biçimde gösteriyor" ifadesini kullandı.

        Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek, bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti.

        Serinin ikinci makalesinde aşırı işlenmiş gıdaların pazarlama ve tüketim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çeşitli politikaların önerildiğine işaret eden Monteiro, üçüncü makalede ise bu gıdaların yüksek tüketiminin bireysel tercihlerin değil küresel şirketlerin yönlendirmelerinin bir sonucu olduğuna işaret edildiğini anlattı.

        Araştırmanın bir diğer yazarı North Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barry Popkin ise aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini belirtti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        Almanya'da emeklilik reformu iktidar partisini böldü
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"