Bilim dünyası, aşırı işlenmiş gıdaların tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu

Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, The Lancet'te yayımlanan üç makalelik seride, aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı.

100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini artırdığı tespit edildi.

Bu gıdaların küresel ölçekte insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğuna ve insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine dikkati çekilen araştırmada, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin, fazla yemeyi tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi.

REKLAM

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Serinin yazarlarından Sao Paulo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Carlos Monteiro, The Guardian'a yaptığı açıklamada, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.