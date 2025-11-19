Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in bugün MR’ı çekildi.
Galatasaray Kulübü, çekilen MR sonucunda Nijeryalı golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."
2 MAÇI KAÇIRACAK, DERBİYE YETİŞEBİLİR
27 yaşındaki santrforun, Süper Lig'de 22 Kasım'da oynanacak Gençlerbirliği maçı ile 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Osimhen, 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine ise yetiştirilmeye çalışılacak.