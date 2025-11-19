Şanlıurfa'da olay, 11 Kasım akşamı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski (44), evine döndüğünde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park edecek yer bulamadı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

DHA'daki habere göre düğün sahipleriyle tartışan Eski, daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş açtı. Saldırıda lise öğrencisi İklimya Subay (16) yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olaydan sonra aracıyla kaçan Mehmet Eski, polis tarafından saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

NEŞEYLE DANS EDİYORDU

İklimya Subay’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce, düğünde çevredekilerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, davullu zurnalı düğünde, Subay’ın annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği, elindeki kar spreyini sıktığı sırada ise silah seslerinin duyulduğu ve yaşanan panik anları yer aldı.

"KIZIM HAYATININ BAHARINDAYDI"

Olay günü ayağından yaralanan anne Sevgi Subay ise kızının ölümüne neden olan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. İklimya'nın hemşire olup hayat kurtarmak istediğini belirten Subay, "Kızım hayatının baharındaydı. Maganda kurşunuyla toprağa girdi” dedi.