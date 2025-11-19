Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!

        Şanlıurfa'da, sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle evinin önüne aracını park edemeyen bedensel engelli 44 yaşındaki Mehmet Eski'nin pompalı tüfekle ateş açtığı, 16 yaşındaki İklimya Subay'ın öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı olaya ait ortaya çıkan yeni görüntüde, İklimya Subay'ın dans ederken kar spreyi sıktığı sırada, silah seslerinin duyulduğu anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:04
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Şanlıurfa'da olay, 11 Kasım akşamı Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bedensel engelli Mehmet Eski (44), evine döndüğünde sokakta yapılan sünnet düğünü nedeniyle aracına park edecek yer bulamadı.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre düğün sahipleriyle tartışan Eski, daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş açtı. Saldırıda lise öğrencisi İklimya Subay (16) yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

        Olaydan sonra aracıyla kaçan Mehmet Eski, polis tarafından saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Eski, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        NEŞEYLE DANS EDİYORDU

        İklimya Subay’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce, düğünde çevredekilerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, davullu zurnalı düğünde, Subay’ın annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği, elindeki kar spreyini sıktığı sırada ise silah seslerinin duyulduğu ve yaşanan panik anları yer aldı.

        "KIZIM HAYATININ BAHARINDAYDI"

        Olay günü ayağından yaralanan anne Sevgi Subay ise kızının ölümüne neden olan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. İklimya'nın hemşire olup hayat kurtarmak istediğini belirten Subay, "Kızım hayatının baharındaydı. Maganda kurşunuyla toprağa girdi” dedi.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
