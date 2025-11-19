Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i 12 milyon dolara alıcı buldu
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 12 milyon dolara alıcı buldu
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu açık artırmaya çıktı.
Yaklaşık 101 kilogram ağırlığındaki altın klozet, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 12,1 milyon dolara alıcı buldu.
Başlangıç fiyatı yaklaşık 10 milyon dolar olan tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.
İLK KLOZETİ 100 BİN KİŞİ KULLANMIŞTI
Sotheby's yetkilileri, Cattelan'ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini bildirdi.
İlk altın klozetin 2016-2017 yıllarında Guggenheim Müzesi'nde sergilendiği süre boyunca 100 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı, ardından Blenheim Sarayı'na taşındığı belirtildi.
Ancak 6.3 milyon dolarlık eser, 14 Eylül 2019 sabahı beş kişilik bir çete tarafından saraya girilerek çalındı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, James Sheen ve Michael Jones hırsızlık suçundan hapse mahkum edilirken, Fred Doe suçtan elde edilen mal varlığını transfer etme komplosu suçundan ertelenmiş hapis cezası aldı.
Soruşturmacılar, kayıp tuvaletin büyük olasılıkla eritildiğini düşündüklerini ifade etti.
DUVARA BANTLANMIŞ MUZLA DA GÜNDEM OLMUŞTU
Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı 'Komedyen' adlı eserdi. Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz'u, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmış, Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 'eser'in yeni sahibi olmuştu.
Sun, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yemişti.