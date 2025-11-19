İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu açık artırmaya çıktı.

Yaklaşık 101 kilogram ağırlığındaki altın klozet, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 12,1 milyon dolara alıcı buldu.

Başlangıç fiyatı yaklaşık 10 milyon dolar olan tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

İLK KLOZETİ 100 BİN KİŞİ KULLANMIŞTI

Sotheby's yetkilileri, Cattelan'ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini bildirdi.

İlk altın klozetin 2016-2017 yıllarında Guggenheim Müzesi'nde sergilendiği süre boyunca 100 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı, ardından Blenheim Sarayı'na taşındığı belirtildi.

Ancak 6.3 milyon dolarlık eser, 14 Eylül 2019 sabahı beş kişilik bir çete tarafından saraya girilerek çalındı.

REKLAM

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, James Sheen ve Michael Jones hırsızlık suçundan hapse mahkum edilirken, Fred Doe suçtan elde edilen mal varlığını transfer etme komplosu suçundan ertelenmiş hapis cezası aldı.

Soruşturmacılar, kayıp tuvaletin büyük olasılıkla eritildiğini düşündüklerini ifade etti.