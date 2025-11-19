Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu! Servet değerinde klozet...

        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i 12 milyon dolara alıcı buldu

        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 12 milyon dolara alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 14:35 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altından yapılmıştı, yeni sahibini buldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu açık artırmaya çıktı.

        Yaklaşık 101 kilogram ağırlığındaki altın klozet, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 12,1 milyon dolara alıcı buldu.

        Başlangıç fiyatı yaklaşık 10 milyon dolar olan tuvaleti satın alan koleksiyoncunun ismi ise açıklanmadı.

        İLK KLOZETİ 100 BİN KİŞİ KULLANMIŞTI

        Sotheby's yetkilileri, Cattelan'ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini bildirdi.

        İlk altın klozetin 2016-2017 yıllarında Guggenheim Müzesi'nde sergilendiği süre boyunca 100 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı, ardından Blenheim Sarayı'na taşındığı belirtildi.

        Ancak 6.3 milyon dolarlık eser, 14 Eylül 2019 sabahı beş kişilik bir çete tarafından saraya girilerek çalındı.

        REKLAM

        Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, James Sheen ve Michael Jones hırsızlık suçundan hapse mahkum edilirken, Fred Doe suçtan elde edilen mal varlığını transfer etme komplosu suçundan ertelenmiş hapis cezası aldı.

        Soruşturmacılar, kayıp tuvaletin büyük olasılıkla eritildiğini düşündüklerini ifade etti.

        DUVARA BANTLANMIŞ MUZLA DA GÜNDEM OLMUŞTU

        Cattelan'ın önceki çalışmalarından biri de duvara bantlanmış bir muzun yer aldığı 'Komedyen' adlı eserdi. Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz'u, 2024 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmış, Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 'eser'in yeni sahibi olmuştu.

        Sun, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın klozet
        #Maurizio Cattelan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!